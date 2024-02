Seite: 1 von 1

Im Nachholspiel der Oberliga Niederrhein trennte sich Schwarz-Weiß Essen vom TVD Velbert vor 268 Fans am Uhlenkrug mit 1:1-Unentschieden.

Der ETB kam gut ins Spiel und hatte nach rund zehn Minuten die erste dicke Torchancen: Im Rückraum hatte sich Collin Weihmann perfekt positioniert und wurde von Mehmet Dalyanoglu angespielt. Nahezu frei vor dem gegnerischen Kasten traf Weihmann die Kugel allerdings nicht richtig, sodass TVD-Keeper Robin Offhaus parieren konnte. Im Nachschuss scheiterte dann Giuliano Zimmerling aus spitzem Winkel.

Die Hausherren übten weiter viel Druck aus und wurden auch belohnt. Die Schwarz-Weißen erarbeiteten sich gleich drei hochkarätige Chancen in kurzer Zeit: Zunächst konnte Dalayanoglu ungewöhnlich frei mittig durchs Zentrum marschieren, scheiterte dann aber am Gäste-Keeper, der auch den direkten Nachschuss von Zimmerling parieren konnte. Doch im dritten Anlauf war Dalyanoglu zur Stelle - 1:0 ETB (18.).

Die Mannschaft von Damian Apfeld war spielbestimmend. Sein Gegenüber Jens Grembowietz vollzog nach 32 Minuten schon den ersten Wechsel. Athanasios Xiros ersetzte den schwachen Alexander Fagasinsku. Und, siehe da: Wie aus dem Nichts erzielte Robert Nnaji (37.) das 1:1. Dario Schumacher fand eine Lücke in der ETB-Abwehr und Nnaji schob ein.

In Durchgang zwei startete der Gast aus Velbert besser: Schumacher (65.) schickte mit gutem Auge und perfekten Timing Xiros mit einem Pass durch die Schnittstelle, dieser scheiterte im Eins-gegen-Eins-Duell am herausstürmenden ETB-Keeper Ryan Valentine.

Es entwickelte sich eine offene Partie, in der der TVD zwei, drei gute Einschussmöglichkeiten hatte, die beste in der Nachspielzeit: Nach einem langen Ball rutschte der herauseilende Valentine auf dem feuchten Rasen am Ball vorbei, TVD-Stürmer Nnaji musste quasi nur noch ins leere Tor einschieben, wenn auch aus spitzerem Winkel und 15 Metern, doch Nnaji versagten die Nerven und er schoss am linken Pfosten vorbei - 1:1 lautete das Endergebnis.

Die Statistik zum Spiel

ETB Schwarz-Weiß Essen: Valentine - Dalyanoglu, Lach, Poznanski (81. Usein), Leinweber - Lucas, Shavershyan - Weihmann (63. Addai), Zimmerling, Gusic - Cisse (62. Kesim)

TVD Velbert: Offhaus - Ko, Larsen, Korczowski, Fagasinski (32. Xiros) - Brauer, Schumacher - Güzel (69. Corsten), Bachmann, Adjei - Nnaji

Schiedsrichter: Kevin Kassel

Tore: 1:0 Dalyanoglu (18.), 1:1 Nnaji (37.)

Zuschauer: 268

Gelbe Karten: Lucas, Lach, Shavershyan - Bachmann, Xiros