Die Oberliga Westfalen ist wieder in den Spielbetrieb gestartet. An der Spitze geht es auch im neuen Jahr weiterhin eng zu.

Die Oberliga Westfalen ging an diesem Sonntag nach der Winterpause wieder in voller Besetzung an den Start. Zumindest war das geplant. Allerdings musste der Spitzenreiter aus Lotte der Konkurrenz beim Punkten zuschauen. Das Spiel bei Westfalia Rhynern fiel den Witterungsbedingungen zum Opfer.

Auf den anderen Plätzen wurde dafür nicht mit Toren gegeizt. Besonders bitter war der Start ins Oberliga-Jahr für Türkspor Dortmund. Die Mannschaft von Trainer Sebastian Tyrala führte bis kurz vor Schluss gegen die Sportfreunde Siegen mit 3:2. Die zweite Halbzeit ging hin und her. Ein direkt verwandelter Freistoß von Mats Scheld ließ die Dortmunder mit nur einem Punkt dastehen.

Für eine Überraschung sorgte Eintracht Rheine. Die eigentlich schlechteste Abwehrreihe der Oberliga Westfalen kassierte gegen die TSG Sprockhövel nicht nur kein Gegentor, sondern sie legte dem Gegner auch noch drei ins Netz. Damit verschaffte sich Rheine etwas Luft im Abstiegskampf.

Dort sendete die SG Wattenscheid 09 ein Lebenszeichen. Bei der SG Finnentrop/Bamenohl kämpfte das Team von Engin Yavuzaslan über die gesamte Spieldauer und glich einen 0:2-Rückstand dank der Treffer von Umut Yildiz (48.) und Felix Casalino (62.) noch aus. Der Höhepunkt dann fast mit dem Ende. Denn Jamal El Mansoury traf für die SGW noch zum 3:2. Dennoch bleiben die Wattenscheider Tabellenletzter.

Nur einen Punkt davor steht der FC Brünninghausen. Der Aufsteiger kam bei der SpVgg Vreden mit 0:4 unter die Räder. Bereits zur Halbzeit lagen die Dortmunder beinahe uneinholbar mit 0:3 zurück.

Die Ergebnisse im Überblick Eintracht Rheine – TSG Sprockhövel 3:0 (1:0) 1. FC Gievenbeck – SpVgg Erkenschwick 0:0 Westfalia Rhynern – Sportfreunde Lotte abgs. Türkspor Dortmund – Sportfreunde Siegen 3:3 (1:0) SpVgg Vreden – FC Brünninghausen 4:0 (3:0) SG Finnentrop/Bamenohl – SG Wattenscheid 09 2:3 (1:0) TuS Ennetepal – SV Schermbeck 1:1 (1:1) ASC 09 Dortmund – TuS Bövinghausen 2:0 (1:0)

Keine Tore gab es beim Spiel zwischen dem 1. FC Gievenbeck und der SpVgg Erkenschwick. Es lag nicht an mangelnden Offensivaktionen. Erkenschwick war besonders in der zweiten Halbzeit immer wieder nah dran, konnte aber nicht verwandeln. Die einzigen Highlights des Spiels waren zwei Platzverweise (jeweils Gelb-Rot) innerhalb von einer Minute. Sowohl der Schwicker Finn Wortmann (38.) als auch Gievenbecks Niklas Frese (39.) mussten noch vor der Pause runter.

Der SV Schermbeck verpasste es durch das 1:1 gegen TuS Ennepetal mit dem Top-Duo aus ASC 09 Dortmund und Sportfreunde Lotte gleichzuziehen. Der SVS hat zwei Punkte Rückstand und ein Spiel mehr ausgetragen.

Bereits am Samstag hatte der ASC 09 Dortmund das Stadtderby gegen den TuS Bövinghausen mit 2:0 für sich entschieden. Der ASC ist damit punkt- und spielgleich mit Lotte. Alles zum Derby gibt es hier.