In einem Testspiel besiegte die Spielvereinigung Schonnebeck den Tabellenführer der Mittelrheinliga deutlich.

Das Testspiel gegen den Tabellenführer der Mittelrheinliga, Spielvereinigung Frechen 20, hat der Oberliga-Niederrhein-Vertreter Spielvereinigung Schonnebeck mit 3:0 (1:0) für sich entscheiden können.

In der 20. Minute war Tim Winking vom Elfmeterpunkt erfolgreich. Kurz nach Wiederanpfiff (49.) erhöhte Marwin Studtrucker auf 2:0, ehe Simon Skuppin in der 81. Minute den Torwart zum 3:0 Endstand überlupfte.

Schonnebeck-Trainer Dirk Tönnies war nach dem Abpfiff sehr zufrieden. Zumal Frechen nicht nur Spitzenreiter in der Mittelrheinliga ist, sondern auch mit 15 Gegentoren in 15 Spielen bislang wenig zuließ: "Der Test war ein sehr positiver Beleg für die Fortschritte der Mannschaft. Über die volle Spielzeit haben wir eine sehr gute Leistung gezeigt und konnten im neuen System den nächsten Schritt machen. Besonders stolz bin ich darauf, dass wir gegen einen starken Gegner die Defensive stabil gehalten und über die komplette Spielzeit kaum Torchancen zugelassen haben."

Tönnies ergänzte: "Gleichzeitig konnten wir im Angriff immer wieder Akzente setzen und eigene Chancen kreieren. Natürlich gibt es immer Bereiche, in denen wir uns verbessern können, und genau darauf werden wir in den nächsten zwei Wochen unser Augenmerk legen. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dem Einsatz und der Leistung des Teams. Dieses Testspiel zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, und ich bin zuversichtlich, dass wir gut vorbereitet in die Rückrunde gehen werden."

Vor dem Beginn der Rückrunde am 18. Februar beim 1. FC Kleve haben die "Schwalben" vom Schetters Busch noch zwei Testspiele vor der Brust: Am Mittwoch, den 7. Februar, um 19 Uhr in der Kray-Arena beim Landesligisten FC Kray, bevor der letzte Test dann am kommenden Samstag (10. Februar) um 13 Uhr in Schonnebeck ansteht. Zu Gast ist dann Ligakonkurrent SC St. Tönis.