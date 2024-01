Der TSV Meerbusch hat eine sehr schlechte Hinrunde gespielt. Der Klub ist Tabellenletzter der Oberliga Niederrhein.

Aus 18 Spielen holt der TSV Meerbusch gerade einmal 14 Punkte - das Ergebnis: Letzter Platz in der Oberliga Niederrhein.

"Ja, die Saison läuft für uns natürlich nicht gut. Aber es gibt dafür auch Gründe. Wir hatten viel Verletzungspech und die Mannschaft hatte einfach nicht das Fitnesslevel, welches du für die Oberliga brauchst", erklärt TSV-Boss Christoph Peters.

An der Physis wird in der Vorbereitung gearbeitet. "Darauf legen wir wert. Die Jungs müssen sich jetzt quälen, damit sie ab Februar dann so viel laufen, dass sie es gar nicht mehr bemerken, weil sie dann einfach topfit sind. Und da sind wir einfach auf einem sehr guten Weg", berichtet Peters.

Mit dem Rechtsaußen Moise Gae, der aus Frankreich zum TSV dazugestoßen ist, und Linksaußen Blesk Ekpenyong, der aus England nach Meerbusch wechselt, hat das Oberliga-Schlusslicht auch eine neue Flügelzange verpflichtet. "Die Jungs haben Tempo", freut sich Peters.

Derweil verlässt Stürmer Leonard Bajraktari, der in 17 Spielen drei Tore für Meerbusch erzielte, die Mannschaft. "Er schließt sich den Sportfreunden Baumberg an", verrät Peters.

Dieser hofft natürlich auf den Oberliga-Klassenerhalt der ersten Mannschaft, die aktuell nur drei Punkte hinter dem rettenden Ufer zurückliegt. Jedoch würde bei einem Abstieg die Welt in Meerbusch auch nicht zusammenbrechen. "Ich bin schon so lange dabei, da würden wir auch den Gang in die Landesliga meistern und wieder aufstehen. So ist Fußball nun mal", sieht Peters es gelassen.

Viel mehr hofft er auf einen Aufstieg der U19-Mannschaft in die Junioren-Bundesliga West. "Das wäre schon cool, wenn wir eine DFB-Urkunde im Vereinsheim hängen haben würden und uns an eine Bundesliga-Saison mit unserer A-Jugend erinnern würden. Es ist ja das letzte Mal 2024/2025, dass das noch möglich ist. Danach spielen die Nachwuchsleistungszentren bekanntlich unter sich."

Die U19 des TSV Meerbusch duelliert sich in der Niederrheinliga mit Rot-Weiss Essen. Beide Teams stehen mit 32 Punkten an der Spitze, RWE ist aktuell nur aufgrund des besseren Torverhältnisses Erster.