Nachdem der VfB Homberg den Abgang von Kaito Nakamikawa verkraften musste, der Deutschland verlassen musste, haben die Homberger auf der anderen Seite einen weiteren japanischen Akteur verpflichtet.

Von Spitzenreiter der Oberliga Niederrhein, den SF Baumberg, wechselt Ryo Iwata zum VfB und soll helfen, den Klassenerhalt für Homberg einzutüten. Erst hat er als Gastspieler für den VfB in der Halle mitgewirkt, nun ist der Vertrag unter Dach und Fach. Er soll die Lücke schließen, die der Abgang von Nakamikawa verursacht hat.

Hombergs Abteilungsleiter Wolfgang Graf bedauerte: "Mir ist vollkommen unverständlich, dass Kaito, der keinem sozialen Sicherungssystem der Bundesrepublik Deutschland zur Last gefallen ist, unser Land verlassen muss. Es ist wohl leider so, dass man seit Jahren einfach nur noch resignierend auf die deutsche Ausländerpolitik schauen kann. Ich möchte Kaito wünschen, dass er in Japan seinen sportlichen und privaten Weg erfolgreich weitergehen kann."

Und Iwata wünscht er sicherlich einen guten Start beim VfB. Der 23-jährige Verteidiger hat er in der laufenden Spielzeit zehn Oberligaspiele - davon acht über die volle Distanz - für Baumberg absolviert und dabei ein Tor erzielt. Auch in den beiden Jahren zuvor war der Japaner in der Oberliga Niederrhein aktiv, erst für den 1. FC Mönchengladbach und dann für den KFC Uerdingen.

Mit der Verpflichtung des Defensivspielers sind die Winterplanungen des VfB, der in der Oberliga Niederrhein zur Pause auf Platz elf steht, drei Punkte vor dem ersten Abstiegsrang, noch nicht beendet. Weitere Spieler sollen kommen, ehe es am 18. Februar mit dem Auswärtsspiel beim SC St. Tönis weitergeht. Gleich ein wegweisendes Duell, denn St. Tönis steht auf dem ersten Abstiegsplatz.