Oberliga Westfalen: SpVgg Erkenschwick präsentiert den ersten Winter-Zugang

Die SpVgg Erkenschwick hat einen Neuzugang für die Oberliga-Restserie vermeldet. Der Aufsteiger verstärkt sich im Tor.

Nach der starken ersten Saisonphase in der Oberliga Westfalen hat Aufsteiger SpVgg Erkenschwick den ersten Neuzugang für die Restserie verkündet.

Mit Ubeyd Güzel hat die Spielvereinigung einen neuen Torhüter unter Vertrag genommen. Der 23-Jährige wechselt als vereinsloser Spieler an den Stimberg, war zuletzt beim Westfalenligisten TuS Haltern aktiv.

Dort wurde sein Vertrag im Oktober aufgelöst, nachdem Güzel seinen Stammplatz in der Anfangsphase der Saison an Maurice Mecking verloren hatte. In der Vorsaison stand der Schlussmann noch regelmäßig im Tor der Haltener und hatte mit seinen Leistungen großen Anteil am Klassenerhalt.

Güzel stammt aus dem Nachwuchs der SG Wattenscheid 09 und sammelte anschließend erste Erfahrungen in Seniorenbereich in Haltern. Nach einem kurzen Intermezzo bei Westfalia Herne kehrte er im Sommer 2022 zum TuS zurück.

Nun folgt mit dem Wechsel nach Erkenschwick sein dritter Klub. Güzel bringt die Erfahrung von 26 Einsätzen in der Westfalenliga sowie 21 Partien in der Oberliga Westfalen mit zur Spielvereinigung.

Im Team von Trainer Magnus Niemöller ist Rafael Hester bislang die klar gesetzte Nummer eins. Vor der Winterpause bremste ihn eine Rotsperre aus. Mit Jakob Lücke und Florian Gabisch stehen zwei weitere Torhüter unter Vertrag, während Simon Werner den Verein im Winter verlässt.

Mit der Verpflichtung von Güzel haben die Erkenschwicker eine Planstelle im Kader geschlossen. Der 23-Jährige ist der erste Neuzugang dieses Winters. Als Abgänge stehen neben Torhüter Werner auch Malte Hachmann (Titania Erkenschwick) und Niklas Laudahn (Vertragsauflösung im Oktober, wechselte zu Borussia Ahsen) fest.

Viele weitere Transferaktivitäten dürften beim Tabellenneunten der Oberliga im Januar nicht passieren. Am 4. Februar steigen die Erkenschwicker wieder in den Spielbetrieb ein und gastieren beim 1. FC Gievenbeck.