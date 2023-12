Der VfB 03 Hilden hat das Kalenderjahr 2023 auf Platz sechs in der Oberliga Niederrhein abgeschlossen. Trainer Tim Schneider sieht Schritte nach vorne und Luft nach oben.

Der VfB 03 Hilden steht nach einem Umbruch im Sommer auf dem sechsten Platz in der Oberliga Niederrhein. Trainer Tim Schneider betont dennoch, dass bei weitem noch nicht alles gut lief. Besonders die Abgänge von Luca Majetic (Fortuna Düsseldorf II) und Isaac Kang (SV Straelen) spüre der Coach noch.

Im RevierSport-Interview erklärt Schneider, an welchem Spiel er immer noch zu knabbern hat und worauf der Fokus in der Winterpause liegt.

Tim Schneider über...

... die Hinrunde: Wir haben schon im letzten Winter Pascal Weber verloren. Im Sommer kamen dann mit Luca Majetic und Isaac Kang zwei weitere Abgänge dazu, die nicht nur qualitativ, sondern auch charakterlich wehtaten. Da haben wir noch ein bisschen dran zu knabbern. Durch den Umbruch gibt es mehrere Baustellen und Probleme, aber die lösen wir nach und nach intern ganz gut. Platz sechs ist nach der Hinrunde eigentlich richtig gut, auch wenn wir nach unseren Verpflichtungen im Sommer, wovon wir uns ein bisschen mehr erhofft haben, zunächst dachten, dass es vielleicht auch noch besser laufen könnte. Wenn man sieht, was man an neuen Spielern einbauen musste, dann ist es aber dennoch recht ordentlich. Wir brauchen uns vor keinem in der Liga verstecken und das haben wir, glaube ich, gezeigt.

... die schönsten Momente im ersten Halbjahr: Vom Sportlichen, wenn ich auf die gesamte Mannschaft schaue, war das 1:0 gegen Ratingen ein Highlight. Der 2:0-Sieg gegen den KFC Uerdingen war dann ein Highlight, weil wir da eine kleine Schwächephase hatten und den Bock umstoßen konnten.

... den schlimmsten Moment: Mich ärgert es total, dass wir schon in der zweiten Runde aus dem Pokal rausgeflogen sind (0:1 bei Hamborn 07, Anm. d. Red.). Aber so ist das eben, wenn ein Umbruch stattfindet und es vielleicht noch nicht so harmoniert, dann dauert das seine Zeit, um es zu reparieren. Aber ich glaube, jetzt sind wir auf einem guten Weg.

... die Ziele für 2024: In der Wintervorbereitung wollen wir schauen, dass wir die Mannschaft weiter zusammenführen und die ein oder andere Spielidee entwickeln. Das Wichtigste wird es sein, Geschlossenheit auf den Platz zu bringen. Wir wollen wieder so eine coole Truppe werden und so zusammenhalten, wie in den letzten beiden Jahren. Dafür müssen sich die Spieler charakterstark zeigen und die Mannschaft in den Vordergrund rücken. Die Dinge sind intern angesprochen worden und deswegen sage ich, dass wir auf einem guten Weg sind – aber wir müssen natürlich weitermachen. Tabellarisch bleibt ein Platz im oberen Drittel das Ziel. Wenn wir unter die Top 5 kämen, dann wäre das schon sehr, sehr gut.