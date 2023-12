Mit acht sieglosen Spielen im Rücken verabschiedete sich der 1. FC Kleve in die Winterpause. Dabei war die Mannschaft von Umut Akpinar sehr gut in die Saison gestartet.

Am 10. Spieltag der Oberliga Niederrhein setzte sich der 1. FC Kleve zuhause mit 3:1 gegen den Spitzenreiter Baumberg durch und schob sich dadurch auf den vierten Platz. In den darauffolgenden acht Partien folgten allerdings sieben Niederlagen, ein Unentschieden und der Absturz auf Platz zwölf.

Im RevierSport-Interview lässt Trainer Umut Akpinar den Erfolg über Baumberg noch einmal Revue passieren, spricht über die problematischen letzten Wochen und hadert mit dem 1:3 gegen Mülheim zum Jahresabschluss.

Umut Akpinar über...

... die Hinrunde: Wir haben einen sehr guten Start hingelegt und haben bis zum 10. Spieltag wirklich sehr gut gepunktet. Danach waren Spiele dabei, die hätten wir nicht verlieren müssen, aber auch Begegnungen, wo wir nicht unsere Leistung abgerufen haben. Da kam auch enormes Verletzungspech und Sperren dazu, aber das sind alles keine Entschuldigungen dafür, aus den letzten acht Spielen vor der Pause nur einen Punkt zu holen. Da packen wir uns an die eigene Nase.

... den schönsten Moment im ersten Halbjahr: Das 3:1 gegen Baumberg war für uns schon das Topspiel schlechthin. Da waren wir über 90 Minuten richtig stark. Umso kurioser ist es eigentlich, dass es weiterhin das letzte Spiel ist, das wir gewinnen konnten.

... den schlimmsten Moment: Das letzte Spiel gegen Mülheim war zum Vergessen. Da bin ich nicht einmal sauer, sondern einfach nur enttäuscht von der Leistung und der Einstellung, die wir da abgerufen haben. Wir hatten zum Jahresabschluss und Rückrundenauftakt noch einmal eine tolle Kulisse und wollten uns mit einem Sieg in die Pause verabschieden, der uns auch mit Blick auf die Tabelle sehr gut getan hätte. Aber wir haben nicht ansatzweise das umgesetzt, was wir umsetzen wollten, und so war es in der Summe eine verdiente 1:3-Niederlage. Das war schon eine Enttäuschung und auch die Mannschaft war sehr unzufrieden, sehr geknickt. Aber wir werden eine Reaktion zeigen.

Personal Kai Schneider hat den FCK bereits in Richtung Monheim verlassen. Auf der Gegenseite konnte man sich mit Alfred Appiah vom SC St. Tönis verstärken.

... die Ziele für 2024: Ich denke, die Pause tut vielen Spielern jetzt erstmal gut, vor allem den Jungs, die angeschlagen sind oder sich auf der letzten Rille zum Ende hin gequält haben. Wir wissen was in uns steckt und wir werden die Vorbereitung intensiv nutzen, um dann gestärkt rauszukommen und uns wieder zu stabilisieren.