Die Sportfreunde Hamborn 07 erlebten eine bittere Hinrunde. Geplagt von vielen Ausfällen reichte es bislang nur zu Platz 17 in der Oberliga Niederrhein. Doch man bleibt positiv.

Hamborn 07 feierte nur zwei Siege in der Hinrunde der Oberliga Niederrhein. Hinzu kommen sieben Unentschieden und drei weitere Punkte, die den Sportfreunden am grünen Tisch zugesprochen wurden, da der FC Büderich am ersten Spieltag einen nicht spielberechtigten Spieler einsetzte. In Summe macht das Platz 17.

Hans-Günter Bruns, Sportlicher Leiter bei Hamborn 07, erklärt im RevierSport-Interview, warum er dennoch keineswegs enttäuscht ist und was ihn optimistisch stimmt, dass die Hamborner die Klasse halten werden.

Hans-Günter Bruns über...

... die Hinrunde: Das, was bei uns so alles abgelaufen ist was Ausfälle angeht, das war unnormal. Wir haben allein vier eigentliche Stammspieler, die maximal zwei, drei Spiele gemacht haben. Dann sind während der Saison noch weitere Spieler zwei, drei Monate ausgefallen. Ich bin wirklich überrascht, dass wir nicht mit sieben Punkten Rückstand Letzter sind. Klar, wir haben sieben Unentschieden geholt. Da waren sicherlich auch Spiele dabei, die wir hätten gewinnen müssen oder können, doch es ist, wie es ist.

... die schönsten Momente im bisherigen Saisonverlauf : Wir hatten ein paar ganz gute Spiele. Natürlich die beiden Siege gegen St. Tönis und Nettetal, aber auch ein 1:1 gegen Hilden oder ein 1:1 gegen Kleve, wo die noch richtig gut drauf waren. Auch gegen Schonnebeck haben wir richtig gut angefangen und 2:0 geführt. Die Jungs haben da sehr gut gespielt, aber wenn eine Saison so läuft, wie bei uns, dann kommen eben noch diese zwei Gegentore.

... den schlimmsten Moment: Da hatten wir ein paar von. Aber für mich persönlich war das 0:3 gegen Büderich zum Abschluss, bedingt durch die Personalsituation, das schwächste Spiel. Da hatten wir ohnehin schon Personalnot ohne Ende und es saßen Spieler auf der Bank, die da noch gar nicht hätten sitzen dürfen. Am Spieltag morgens haben auch noch zwei Spieler mit Fieber abgesagt, wodurch sich die Mannschaft von selbst aufgestellt hat. Dann fällt in der 13. Minute der erste, kurz nach der Halbzeit der zweite Spieler verletzt aus und wir verlieren 0:3. Das beschreibt eigentlich unsere Halbserie.

... die Ziele für 2024: Wir werden eine vernünftige Vorbereitung von sechs Wochen haben und dann hoffe ich, dass wir wieder eine Mannschaft haben, die gegen jeden konkurrenzfähig ist. Wir fangen ja direkt mit einem Heimspiel gegen den KFC Uerdingen an, dann müssen wir nach Baumberg. Das ist natürlich ein super Programm zum Start (lacht). Aber wenn die Mannschaft eine gute Vorbereitung absolviert, wieder gut zusammenfindet und eventuell zwei, drei neue Spieler dazubekommt, dann glaube ich, dass wir in der Lage sind, die Klasse zu halten.