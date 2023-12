Westfalen: Oberligist präsentiert neuen Sportlichen Leiter für nächste Saison

Nicht nur auf dem Trainerstuhl, sondern auch in der Sportlichen Leitung wird es bei der SG Finnentrop/Bamenohl im Sommer Änderungen geben. Der Nachfolger steht schon fest.

Mit Konstanz auf und neben dem Platz hat sich die SG Finnentrop/Bamenohl in den vergangenen Jahren als fester Bestandteil der Oberliga Westfalen etabliert.

Im kommenden Sommer gibt es allerdings einen Umbruch bei den Sauerländern - und zwar neben dem Rasen. Dass Trainer Ibou Mbaye den Verein verlassen wird, war bereits seit einigen Tagen bekannt.

Klar ist nun auch, dass Fin-Bam einen neuen Sportlichen Leiter installieren wird. Denn Simon Machula wird sein Amt niederlegen und aus dem Vorstand aussteigen. Er bleibt im Verein und übernimmt den Trainerposten der zweiten Mannschaft.

Mit Jan Hüttemann präsentierte die SG bereits einen Nachfolger. Der 37-Jährige bringt als ehemaliger Spieler des Vereins Stallgeruch mit. Aktuell steht er beim Bezirksligisten SV Hüsten an der Seitenlinie - und zur neuen Saison erfolgt der Wechsel zum Oberligisten Finnentrop/Bamenohl.

"Durch seine aktive Zeit als Spieler und Trainer kennt Jan das Geschäft nicht nur im Kreis Olpe, sondern auch weit darüber hinaus", begründet Vorgänger Machula die Verpflichtung in einer Mitteilung des Vereins. "In seinen vorherigen Stationen hat er gezeigt, dass er genau die Philosophie vertritt, die auch die SG Finnentrop/Bamenohl verfolgt. Seine Fähigkeiten, junge und talentierte Spieler zu fördern und zu integrieren, hat er mehrfach eindrucksvoll unter Beweis gestellt."

Hüttemann selbst sagt: "Simon Machula hat tolle Arbeit in Bamenohl geleistet und mir ist bewusst, dass ich in große Fußstapfen trete. Aber so eine Chance darf man sich natürlich nicht entgehen lassen."

Nun suchen die Finnentroper noch einen neuen Verantwortlichen für den Vorstand mit Schwerpunkt auf den sportlichen Bereich. Er soll zeitnah verkündet werden. So möchte der Klub seine Strukturen verbessern.

Dann wäre nur noch offen, wer der zweite Mann an der Seitenlinie wird. Die SG möchte in der kommenden Saison auf eine Trainer-Doppelspitze setzen. Neben Jonas Ermes, der aktuell schon zum Trainerteam gehört, ist die zweite Stelle momentan noch unbesetzt.