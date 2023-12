KFC Uerdingen: Große Kulisse sieht Krefelder Sieg zum Jahresabschluss

Der KFC Uerdingen verabschiedete sich mit einem Sieg von seinen Fans aus dem Spieljahr 2023. Gegen den VfB Homberg gewannen die Blau-Roten mit 2:1.

Nach sechs Siegen in Serie musste der KFC Uerdingen am vergangenen Spieltag eine bittere 0:2-Niederlage gegen Aufsteiger FC Büderich schlucken. Eine Woche später kehrten die Krefelder auf die Siegerstraße zurück.

Vor der stattlichen Kulisse von 1953 Fans in der Grotenburg besiegte der KFC den VfB Homberg mit 2:1.

Das Spiel zwischen dem KFC Uerdingen und dem VfB Homberg begann sehr kontrolliert - von beiden Mannschaften. Die Zuschauer in der Grotenburg mussten bis zur 20. Minute warten, bis es vor einem der Gehäuse gefährlich wurde.

Hinata Gonda hatte die erste gute Chance des Spiels. Die Nummer 20 des KFC knallte aus 20 Metern einfach mal drauf, sein Schuss kam gefährlich auf das Homberger Tor und VfB-Keeper Philipp Gutkowski konnte zur Ecke klären.

Die beste Chance für die Gäste aus Duisburg hatte in Durchgang eins Luca den einlaufenden Kazelis (43.), der knapp am KFC-Tor vorbeiköpfte.

Die zweite Hälfte begann für den KFC Uerdingen wie gemalt. 54. Minute: Der starke Gonda war auf der linken Seite nicht mehr aufzuhalten und lief seinen Gegenspielern davon. im richtigen Moment hatte Gonda das Auge im Rückraum für Pascale Talarski, der mit feinem Fuß flach ins lange Eck abschloss - 1:0 KFC!

Kurze Zeit später beinahe die Antwort der Gäste: Andres Dimas (61.) kam zu einer gefährlichen Möglichkeit aus kurzer Distanz. Im gegnerischen Strafraum ließ Dimas mit einer Körpertäuschung seinen Gegenspieler stehen und setzte aus fünf Metern zum Schuss an, im aller letzten Moment schmiss sich Ole Päffgen in den Schuss und verhinderte so, dass der Ball aufs Tor kam. Der Lohn: Szenenapplaus.

Der KFC war die bessere Mannschaft und Justin Klein (78.) machte alles klar. Andres Dimas (90.+4) konnte nur noch auf 1:2 verkürzen. Damit verabschiedeten sich die Krefelder mit 33 Punkten nach 18 Spielen in die Winterpause. Der VfB Homberg blickt auf 20 Zähler zurück.

Die Statistik zum Spiel

KFC Uerdingen: Gomoluch - Schlösser, Härtel, Päffgen, Blum - Abel (69. Funk), Talarski - Gonda, Rizzo (90.+2 Baydar), Lipinski (62. Klein) - Weber (81. Touratzidis)

VfB Homberg: Gutkowski - Nakamikawa, Scheibe, Addo (75. Ben Salah), Walker - Jafari (90. Kogel), Akhal (82. Jaouadi) - Ota, Bode (85. Kretschmer), Kazelis (90. Redam), Dimas

Schiedsrichter: Kristijan Rajkovski

Tore: 1:0 Talarski (54.), 2:0 Klein (78.), 2:1 Dimas (90.+4)

Gelbe Karten: Härtel, Blum - Dimas, Ota

Zuschauer: 1953