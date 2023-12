Oberliga Niederrhein: ETB geht mit 0:2 in die Winterpause - Ratingen siegt in Velbert

Am letzten Spieltag des Jahres geht der ETB Schwarz-Weiß Essen mit leeren Händen vom Platz. Die Spitzenteams Ratingen und Straelen gewinnen.

Im letzten Ligaspiel des Jahres kassierte der ETB Schwarz-Weiß Essen eine Niederlage. Beim Tabellendritten SV Straelen unterlagen die Essener zum Start in den 18. Spieltag der Oberliga Niederrhein mit 0:2.

„Unterm Strich war das sicherlich keine schlechte Leistung von uns. Wir waren schon da und haben gut dagegengehalten“, resümierte ein dennoch nicht unzufriedener ETB-Trainer Damian Apfeld nach der Partie. „Wir haben uns in der ersten Halbzeit auch sehr viele Chancen erarbeitet und hatten viele Abschlüsse.“

Tom Hirsch war es allerdings, der den SV Straelen im ersten Durchgang in Führung brachte (27.). Die Entscheidung besorgte Takumi Yanagisawa kurz vor Spielende. „Man muss aber auch festhalten, dass das Spiel durch Kleinigkeiten entschieden wurde. Diese Kleinigkeiten entstanden durch Fehler von uns“, ärgerte sich Apfeld über die Niederlage.

Auch die fehlende Kaltschnäuzigkeit seiner Spieler brachte den ETB um Zählbares, wie der Trainer bemängelte: „Diese Fehler hat der Gegner auch gemacht, aber wir waren nicht in der Lage sie auszunutzen. Somit stehen wir heute wieder mit null Punkten und leeren Händen da. Wenn Niko Bosnjak seine Chance kurz nach der Halbzeitpause nutzt, kann das Spiel noch mal in eine ganz andere Richtung gehen, weil wir gut am Drücker waren.“

Ratingen siegt dank starker sieben Minuten

Mit 24 Punkten auf dem Konto wird der ETB als Neunter in der oberen Tabellenhälfte überwintern. „Wir gehen jetzt in die Pause und müssen danach fünf Wochen sehr gut arbeiten, damit wir gestärkt in die Rückrunde gehen, um dann mehr Punkte als in diesem Jahr zu holen“, kündigt der ETB-Trainer an.

Im Parallelspiel des Abends konnte der Tabellenzweite Germania Ratingen beim TVD Velbert (5.) mit einem 3:1-Erfolg den Abstand zu Straelen bei drei Zählern halten. Innerhalb von sieben Minuten entschieden die Gäste die Partie für sich. Phil Spillmann (49.), Erkan Ari (52.) und Emre Demircan (56.) hießen die Ratinger Torschützen, der Anschlusstreffer von Harumi Goto (75.) reichte nur für Ergebniskosmetik.