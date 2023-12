KFC Uerdingen: Siegesserie ausgebaut - John warnt bereits vor der nächsten Aufgabe

Der KFC Uerdingen hat auch gegen die SpVg Schonnebeck dreifach gepunktet. Mit dem 2:1-Sieg bleiben die Krefelder am Tabellenführer der Oberliga Niederrhein dran.

KFC Uerdingen war am 16. Spieltag der Oberliga Niederrhein richtig gefordert. Die Blau-Roten mussten zum Stadion am Schetters Busch, zur SpVg Schonnebeck.

Was sich wie ein Topspiel anhört, entpuppte sich auch schnell als eines. Die Gäste aus Krefeld begonnen druckvoll und schnürten Schonnebeck in der eigenen Hälfte ein. Nach nur 13 Minuten stand es 2:0 für den KFC. Gianluca Rizzo (6.) und Dimitrios Touratzidis (13.) überwanden den Schonnebeck-Keeper Lukas Lingk und sorgten für die frühe Führung.

Danach bekam der KFC allerdings Probleme: "Wir haben uns nach der Anfangsviertelstunde zurückfallen lassen. Das, was wir zuvor richtig stark gemacht haben, nämlich den Gegner zu Fehlern zu zwingen, haben wir dann nicht mehr auf den Platz gekriegt. Dann sieht man auch, dass Schonnebeck eine richtig gute Mannschaft ist, die auch Fußball spielen kann", betonte KFC-Coach Marcus John.

Uerdingen kam im Verlaufe der Partie immer mal wieder durch Konter zu kleiner Nadelstichen. Meistens endeten diese allerdings, ohne jegliche Gefahr auf den gegnerischen Kasten gebracht zu haben: "Wir hätten die Konter besser ausspielen müssen. Da waren zwei, drei Konter, die muss man sogar effektiver nutzen. Die Partie hättest du dadurch früher entscheiden können", so John.

Es bringt dir ja nichts gegen Ratingen und Schonnebeck zu gewinnen, um dann am Ende des Tages zuhause gegen Büderich Punkte liegen zu lassen. Marcus John

Für John ist, gerade auch durch die schwierigen Platzverhältnisse, allerdings nach dem Spiel nur eines wichtig: "Für uns zählen nur die drei Punkte. Jetzt haben wir wettbewerbsübergreifend sieben Pflichtspiele in Folge gewonnen und gerade gegen Ratingen und Schonnebeck zwei total wichtige Siege für uns eintüten können."

Die Siegesserie der Blau-Roten geht weiter und die Krefelder reiten weiterhin die Welle des Erfolges. Am kommenden Wochenende steht im Gegensatz zu Schonnebeck ein anderes Spiel für den KFC an. Mit dem FC Büderich empfängt Uerdingen ein Team, welches ganz tief drin im Abstiegskampf steckt.

Nicht nur deshalb ist die Marschroute für den kommenden Spieltag klar bei John und seiner Mannschaft: "Wir müssen zuhause auf jeden Fall gewinnen. Gerade das sind so Spiele, da darfst du dir keinen Patzer erlauben. Es bringt dir ja nichts gegen Ratingen und Schonnebeck zu gewinnen, um dann am Ende des Tages zuhause gegen Büderich Punkte liegen zu lassen. Das steht allerdings erst nächste Woche an. Jetzt dürfen wir erst einmal ein wenig mit unseren Fans feiern."