Oberliga Westfalen: ASCs Stiepermann - "Dass es so geil wird, hätte ich nicht gedacht"

Der ASC 09 Dortmund baut seine Siegesserie in der Oberliga Westfalen immer weiter aus. Spielertrainer Marco Stiepermann kennt die Gründe für den Erfolg.

Sechs Spiele - sechs Siege: So sieht die aktuelle Bilanz des ASC 09 Dortmund in der Oberliga Westfalen aus. Mit dieser Erfolgsserie belegt die Mannschaft von Trainer Marco Stiepermann den zweiten Tabellenplatz.

Am Sonntag konnte der ASC das Stadtderby gegen Türkspor Dortmund mit 2:1 für sich entscheiden. Spielercoach Stiepermann zeigte sich zufrieden mit dem Ergebnis: "Das war ein ereignisreiches und intensives Derby und wir konnten unsere Position festigen. In der ersten Halbzeit waren wir richtig gut."

Mit einem 2:0 ging es in die Pause. Der ASC-Coach wusste, was zu tun war: "In der zweiten Halbzeit ging es nur noch ums Verteidigen und das ist uns recht gut gelungen. Nach dem 2:1-Treffer haben wir dann etwas den Fokus verloren. Somit waren wir am Ende sehr glücklich über den Sieg und sind froh, dass wir so einen guten Torwart haben. Der hatte viel zu tun."

Der ASC 09 Dortmund hat aktuell einen Lauf. Die letzte Niederlage liegt bereits sieben Spieltage zurück. Stiepermann kennt die Gründe für die Erfolgsserie: "Unsere Taktik ist immer sehr ausgeprägt. Wir wissen, was unsere Gegner machen und wissen auch, was wir zu tun haben. Die Jungs spielen super zusammen und sind sich bewusst, wofür sie arbeiten. Ich glaube, es macht jedem in der Mannschaft Spaß, Fußball zu spielen."

Ich möchte in dieser Saison nicht mehr in die Situation kommen, in der wir auch mal viele Spiele in Folge verlieren. Dann wird das als Trainer bestimmt schwieriger. Klar, wird das auch mal passieren, aber gerade im ersten Jahr wäre das natürlich super, wenn nicht Marco Stiepermann

Für Stiepermann ist es die erste Station als Trainer. Als Spieler hat er schon einiges erlebt - und das sehr erfolgreich: Mit Borussia Dortmund feierte der 32-Jährige im Jahr 2011 die Deutsche Meisterschaft. Zudem weiß Stiepermann, wie der Aufstieg geht: 2019 und 2021 konnte er mit Norwich City in die Premiere League aufsteigen und die englische Zweitliga-Meisterschaft feiern.

Ich kann in die Köpfe der Spieler gucken. Ich habe schon viel mitgemacht und weiß, wie man als Spieler drauf ist. Marco Stiepermann

Viel Erfahrung auf dem Platz bringt Stiepermann also mit. Das hilft ihm auch als Trainer weiter: "Ich kann in die Köpfe der Spieler gucken. Ich habe schon viel mitgemacht und weiß, wie man als Spieler drauf ist. Ich habe schon unter einem Trainer gespielt, bei dem ich nur auf der Bank saß, dafür hat wiederum ein anderer voll auf mich gesetzt. Daher kann ich mich gut in die Jungs hineinversetzen."

Mit seinem ersten Posten als Trainer ist der Ex-Profi zufrieden: "Dass es so geil wird, hätte ich nicht gedacht. Wenn es so gut läuft, macht das natürlich Spaß. Ich möchte in dieser Saison nicht mehr in die Situation kommen, in der wir auch mal viele Spiele in Folge verlieren. Dann wird das als Trainer bestimmt schwieriger. Klar, wird das auch mal passieren, aber gerade im ersten Jahr wäre das natürlich super, wenn nicht", betont Stiepermann.

Der Vertrag mit Stiepermann und seinem Team, zu dem sein Bruder Marcel und Justin Martin gehören, wurde vorzeitig verlängert.

Die Verträge des Trios gelten bis zum 30. Juni 2025. Über die frühzeitige Verlängerung hat sich Stiepermann gefreut, erklärt er: "Wir haben von Anfang an signalisiert, dass wir uns im Verein sehr wohl fühlen. Wir wollen hier etwas aufbauen, das geht aber in einem Jahr natürlich nicht. Deswegen sind wir sehr froh, dass auch der Verein den Weg mit uns gehen möchte. Ich bin noch jung und auch der Rest des Trainerteams. Wir wollen uns weiterentwickeln und das mit dem ASC Dortmund."