Oberliga: ASC 09 Dortmund - Entscheidung über Zukunft von Trainerteam gefallen

Seit Beginn der laufenden Saison 2023/2024 arbeitet ein neues Trainerteam beim ASC 09 Dortmund - und das äußerst erfolgreich. Nun wurde über die Zukunft des Staffs entschieden.

Der Tabellenzweite der Oberliga Westfalen, der ASC 09 Dortmund, hat den Vertrag mit seinem Spielertrainer Marco Stiepermann vorzeitig verlängert.

Mit ihm bleiben auch sein Bruder Marcel und Justin Martin als Co-Trainer im Waldstadion. Die Verträge des Trios gelten bis zum 30. Juni 2025. Zuletzt hatte nach RevierSport-Informationen auch ein Regionalligist bei Stiepermann angeklopft, doch das ist jetzt kein Thema mehr.

"Wir haben mit Marco einen absoluten Volltreffer gelandet und sind sehr froh, dass wir uns zu diesem frühen Zeitpunkt bereits auf eine weitere Zusammenarbeit verständigen konnten, weil das auch positive Effekte auf unsere Kaderplanung haben wird", sagt Samir Habibovic, Sportlicher Leiter des ASC 09. "Die Entwicklung, die die Mannschaft in den zurückliegenden Monaten unter Marco, Marcel und Justin genommen hat, ist herausragend und übertrifft ehrlich gesagt unsere Erwartungen."

Die Dortmunder belegen aktuell punktgleich mit Spitzenreiter Sportfreunde Lotte (beide 31 Zähler) den zweiten Tabellenplatz in der Oberliga Westfalen und damit einen Aufstiegsrang zur Regionalliga.

Das Team gewann bei einem Torverhältnis von 17:3 Treffern alle sieben Auswärtspartien und ließ in den 13 Saisonspielen insgesamt erst sieben Gegentreffer zu – mit Abstand die wenigsten der Liga.

Am Sonntag (12. November, 14 Uhr) trifft der ASC 09 Dortmund im Stadtderby auf Türkspor Dortmund. Samir Habibovic: "Das wird ein heißes Ding. Für mich ist Türkspor die spielerisch beste Mannschaft der Liga. Wenn sie ihre vielen Chancen besser genutzt hätten, dann wären sie ganz oben dabei. Das wird ein spannendes Derby."

"Diese Zahlen belegen eindrucksvoll, wie stabil und gefestigt unsere Mannschaft auftritt. Es macht aktuell, glaube ich, wenig Spaß, gegen uns zu spielen", freut sich Habibovic. "Das ist natürlich in allererster Linie das Verdienst des Trainerteams. Die drei sind fachlich top und haben darüber hinaus einen tollen Teamspirit geschaffen."

Nicht zuletzt bringt Ex-Profi Stiepermann, der 2011 unter Jürgen Klopp mit Borussia Dortmund Deutscher Meister wurde und 2019 und 2021 mit Norwich City zweimal den Aufstieg in die englische Premier League schaffte, auch seine fußballerische Qualität ein. Insbesondere das Zusammenspiel mit Torjäger Maximilian Podehl funktioniert von Woche zu Woche besser. Podehl steht inzwischen schon bei neun, Stiepermann selbst bei fünf Saisontoren. "Der ASC 09 ist meine erste Trainerstation. Schon deshalb ist seit dem Trainingsauftakt im Juni für mich vieles neu. Und die Doppelrolle als spielender Trainer macht es natürlich noch einmal spezieller", betont Stiepermann. "Aber es macht hier in Aplerbeck einfach auch riesengroßen Spaß. Der Verein wird seriös geführt, und mit Samir Habibovic haben wir einen Sportlichen Leiter, der uns Trainern den Rücken freihält. Das sind optimale Grundvoraussetzungen, um auch in Zukunft erfolgreich zu arbeiten." Wer Stiepermann im Trainings- und Spielbetrieb beobachtet, den beeindruckt vor allem seine Ruhe. "Marco hat in seiner aktiven Laufbahn so viel erlebt und aufgesogen – das verschafft ihm als Trainer und Spieler eine natürliche Autorität", lobt Habibovic seinen Coach.