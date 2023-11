KFC Uerdingen: Top 3? "Das ist unser Anspruch, da wollen wir hin!"

Marcus John, Trainer des KFC Uerdingen, ist nach dem 2:1-Erfolg beim Mülheimer FC in der Oberliga Niederrhein zufrieden. Jetzt geht es in die anstehenden Spitzenspiele.

Fünf Pflichtspiele in Folge hat die Mannschaft des KFC Uerdingen gewonnen, am Samstagabend gab es ein 2:1 (1:0) beim Abstiegskandidaten Mülheimer FC. Trainer Marcus John ist ob des Laufes der Krefelder zufrieden.

„Es hätte auch deutlicher ausgeben können“, befand der Übungsleiter. „Wir hatten gerade gegen Ende schon noch einige Kontermöglichkeiten. Nach dem Anschlusstreffer wurde es natürlich noch einmal kribbelig. Insgesamt war es aber eine seriöse Leistung.“

Freude herrschte bei John über das Comeback von Pascal Weber, der seine Einwechslung mit dem Treffer zum 2:0 krönte. „Dafür haben wir ihn gebracht, für die tiefen Läufe. Nach seiner schweren Grippe können wir wieder voll auf ihn zurückgreifen.“

Wie schon in den vergangenen Wochen war es Hinata Gonda, der dem Spiel seinen Stempel aufdrücken konnte. „Hinata macht es im Moment gut“, so John, der neben allem Lob auch Kritik äußerte. „Er hat eine gute Entscheidungsfindung und immer wieder gute Aktionen. Gleichwohl hat auch er die ein oder andere Konterchance liegen lassen. Wenn es weiter nach oben gehen soll, muss er daran auch noch arbeiten.“

Wir haben uns in den letzten Spielen in eine gute sportliche Lage gebracht. Jetzt wollen wir in den nächsten Spielen ebenfalls was mitnehmen, um schnellstmöglich unter die Top 3 zu kommen. Das ist unser Anspruch, da wollen wir hin. Marcus John

Ein weiter Trumpf für den Trainer – die Defensive, trotz des coronabedingten Ausfalls von Ole Päffgen. „Wir stehen hinten einfach gut. Unsere Innenverteidiger sind nicht nur defensiv bockstark, sondern auch im Spielaufbau. Da sind wir wirklich schwer zu knacken, gerade wie in diesem Spiel bei vielen langen Bällen.“

Dass sich neben Päffgen weitere Spieler mit Corona infiziert haben könnten, hält John nicht für wahrscheinlich. „Nein, jeder hat seine eigene Flasche und unsere Kabinen sind groß genug.“

Nun also warten die Spitzenspiele gegen Ratingen 04/19 (2.) und bei der Spvg Schonnebeck (3.). Auch da soll es nach Meinung des KFC-Trainers mit der Erfolgsgeschichte weitergehen. „Wir haben uns in den letzten Spielen in eine gute sportliche Lage gebracht. Jetzt wollen wir in den nächsten Spielen ebenfalls was mitnehmen, um schnellstmöglich unter die Top 3 zu kommen. Das ist unser Anspruch, da wollen wir hin.“