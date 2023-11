Oberligist Adler Union Frintrop ist nach dem Aufstieg konkurrenzfähig. Das hängt auch mit der großen Moral in der Mannschaft zusammen.

Adler Union Frintrop sicherte sich am vergangenen Sonntag in einem Kampfspiel ein verdientes 1:1-Remis beim direkten Konkurrenten SF Hamborn 07 und konnte den Gegner somit weiter auf Distanz halten. Dass der Essener Außenseiter nach 13 Partien mit 15 Punkten über dem Strich stehen würde, hätten wohl die wenigsten erwartet.

Entsprechend zufrieden zeigte sich auch Cheftrainer Marcel Cornelissen nach dem Punktgewinn in Duisburg: "Wir können mit dem Punkt gut leben. Das Spiel war sehr geprägt von einem schwer bespielbaren Platz. Fußballspielen war hier absolut nicht möglich auf beiden Seiten. Das war ein kompletter Abnutzungskampf. Wichtig war, dass wir auf den Rückstand wieder gut reagiert und fast im Gegenzug das 1:1 gemacht haben."

Es kommt nicht von ungefähr, dass der Trainer die Moral seiner Schützlinge lobt. Denn die Frintroper sind die Comeback-Könige der Liga. Alle 15 Punkte holte der Doppelaufsteiger nach einem Rückstand. Insgesamt musste Adler Union in zwölf von 13 Spielen einem 0:1 hinterherlaufen.

Viermal schaffte es die Cornelissen-Elf, die Partie noch komplett zu drehen und dreimal holte der Essener Oberligist zumindest noch einen Punkt. Keine andere Mannschaft holte nach Rückständen so viele Zähler.

Diese Oberliga-Teams holten die meisten Punkte nach Rückständen: 1. Adler Union Frintrop (15) 2. Sportfreunde Baumberg (12) 3. 1. FC Kleve (9) KFC Uerdingen, Union Nettetal, TVD Velbert (alle 7)

Diese Statistik ist ein klares Indiz dafür, dass die Mentalität im Team hervorragend ist und die Spieler sich von Rückständen nicht beeindrucken lassen. Coach Cornelissen ist mit dieser Bilanz nach Rückständen ebenfalls vertraut.

Aber wir haben gelernt mit Rückschlägen umzugehen. Am Anfang haben wir oft Doppelschläge kassiert und dann wird es natürlich schwierig. Jetzt achten wir selbst im Training darauf, dass man durch ein Gegentor nicht aus dem Spiel genommen wird. Marcel Cornelissen.

"Gerade in einem Spiel wie in Hamborn ist eine Führung eigentlich die halbe Miete bei wenig Torchancen und einem schwer bespielbaren Platz. Aber wir haben gelernt mit Rückschlägen umzugehen. Am Anfang haben wir oft Doppelschläge kassiert und dann wird es natürlich schwierig. Jetzt achten wir selbst im Training darauf, dass man durch ein Gegentor nicht aus dem Spiel genommen wird", erklärte der 35-Jährige.

Trotzdem würde sich der Trainer natürlich auch freuen, wenn seine Mannschaft mal in Führung geht. "Wir geben nicht vor, dass wir immer in Rückstand geraten wollten", betonte Cornelissen mit etwas Humor.

Kurios: Das einzige Mal in dieser Saison, wo Adler Union Frintrop mit 1:0 in Führung ging, setzte es eine 1:7-Niederlage beim Spitzenreiter Sportfreunde Baumberg. Vielleicht brauchen die Essener doch immer einen Rückstand…