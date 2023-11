Mülheimer FC 97: Diese Rolle spielte Ex-Trainer Maslon bei der Tuncay-Verpflichtung

Der Mülheimer FC 07 hat mit Engin Tuncay einen neuen Trainer gefunden. Tuncay erklärt wie es dazu kam, wie sein erstes Training ablief und was er sich von seinem Debüt erhofft.

Am frühen Dienstagabend (07.11.) wurde der Nachfolger von Ahmet Inal bekanntgegeben. Engin Tuncay steht ab sofort an der Seitenlinie des Oberliga-Kellerkinds, dem Mülheimer FC 07. Bereits am Dienstagabend hat Tuncay sein erstes Training geleitet.

In den letzten Jahren arbeitete der 38-Jährige in verschiedenen Positionen für die SG Wattenscheid 09. Vor allem im Jugendbereich war Tuncay als Trainer und Sportlicher Leiter aktiv, trainierte aber zwischenzeitlich auch die zweite Mannschaft des aktuellen Tabellenletzten der Oberliga Westfalen. Zuletzt stand er bei der U17-Mannschaft der SG an der Seitenlinie.

Nun hat Tuncay mit dem Mülheimer FC 97 eine neue Herausforderung gefunden. Tuncay möchte die Mülheimer aus dem Abstiegskampf befreien.

Einen ersten Schritt kann das Team am Samstag (11. November, 18 Uhr, RevierSport-Liveticker) machen. Dann steht Tuncays Debüt in der Oberliga Niederrhein an. Die Mülheimer empfangen den KFC Uerdingen, die aktuell einen Lauf haben: in den letzten drei Partien konnte der KFC drei Siege erzielen.

Engin Tuncay (38) über…

... den ersten Kontakt mit dem Mülheimer FC: "Ich bin gut mit dem ehemaligen MFC-Trainer Bartosz Maslon, der aktuell den VfB Speldorf trainiert, befreundet. Wir haben damals schon zusammen gespielt und ich habe Bartosz auch trainiert. Er hält viel von mir und schwärmt sehr von mir. Nachdem klar war, dass Ahmet Inal nicht mehr weiter an der Seitenlinie stehen wird, hat Bartosz direkt den Vorstand kontaktiert. Er hat so viel geschwärmt, dass ich mich nicht mal vorstellen musste."

... die Entscheidung, den nächsten Schritt zu gehen: "Ich bin Lehrer von Beruf. Die Jugendarbeit hat mir immer viel Spaß gemacht und ich möchte Fußball vermitteln. Das ist auch meine Arbeitsweise als Trainer: Ich kann einfach den Fußball gut erklären. Mir hat dabei aber der letzte Schritt gefehlt. Jetzt ist eben der Moment gekommen, wo ich gesagt habe: 'Jetzt ist es Zeit für die Oberliga.' Ich habe mit Yasin Kalyoncu einen jungen Trainerkollegen. Er ist auch Sportlehrer an meiner Schule. Im Lehrerzimmer sitzen wir sogar nebeneinander. Wir freuen uns gemeinsam auf die neue Herausforderung in der Oberliga."

... die sportliche Herausforderung: "Die Mannschaft steht zur Zeit im Abstiegsbereich. Da ich mit den beiden vorherigen Trainern befreundet bin, habe ich schon früher nach jedem Wochenende kurz geguckt wie der Mülheimer FC 97 gespielt hat. Die letzten Partien wurden immer knapp verloren. Mir war schon vorher klar, dass die Mannschaft Potenzial besitzt. Jetzt braucht es neue Ideen, Philosophien und Arbeitsweisen. Ich denke, dass ich das Know-How dafür mitbringe."

... sein erstes Kennenlernen mit dem neuen Verein: "Der erste Eindruck von der Mannschaft ist sehr positiv. Im Training haben alle gut mitgemacht. Mir hat gefallen, dass der Spaßfaktor auch da war. Wir haben trainiert, konnten aber auch zusammen lachen. Es kommt mir nicht so vor, als würde ich die Jungs erst einen Tag kennen. Aber nicht nur von der Mannschaft, sondern auch vom ganzen Verein habe ich ein sehr positives Bild. Wir wurden sehr herzlich vom Vorstand empfangen und auch die Einweisung war sehr professionell und auf Augenhöhe. Ich war sehr beeindruckt vom Empfang."

... die anstehende Partie gegen den KFC Uerdingen: "Ich erwarte sehr viel. Nach einem Trainerwechsel passieren meist positive Dinge, das wird auch der Mannschaft einen Schub geben. Ich freue mich auf das Spiel und hoffe, dass sich die Vorfreude und Motivation auf die Mannschaft überträgt. Das wird ein wichtiges Spiel und wir wollen unbedingt die drei Punkte. Bis zur Winterpause müssen wir von Spiel zu Spiel gucken. Klar ist: Wir wollen einen guten Start hinlegen und in jeder Partie drei Punkte holen."