Oberliga: Baumberg vor Topspiel - das sagt der Erfolgstrainer über die Regionalliga

Für die Sportfreunde Baumberg steht in der Oberliga Niederrhein das nächste Topspiel an. Es geht zum VfB Hilden. SFB-Trainer Salah El Halimi freut sich auf einen Hexenkessel.

Das nächste Topspiel in der Oberliga Niederrhein steht an. Der VfB 03 Hilden empfängt am Samstag (16 Uhr) den Tabellenführer, die Sportfreunde Baumberg. Baumberg-Trainer Salah El Halimi erwartet eine hitzige Atmosphäre.

Sowohl Baumberg als auch der VfB Hilden konnten aus den letzten drei Partien sieben Zähler mitnehmen. El Halimi weiß: "Die Trauben in Hilden hängen hoch. In den letzten zwei Jahren konnten wir gegen Hilden kein Spiel gewinnen. Wir machen uns da aber keinen Druck und sind gespannt auf die Partie. Bei uns jagt ein Topspiel das nächste. Die Partie gegen Hilden bildet so ein bisschen den Abschluss der Topspiel-Wochen."

Die letzten drei Gegner der Baumberger, die Germania aus Ratingen (2:2), der SV Straelen (2:1) und die SpVg Schonnebeck (4:0), belegen in der Tabelle die oberen Plätze.

Der Baumberger Trainer ist voller Vorfreude auf dieses vorerst letzte Topspiel: "Ich erwarte einen wilden Hexenkessel. Der Platz in Hilden ist sehr eng und das wird sicher eine heiße und hitzige Atmosphäre. Wir freuen uns auf diesen Vergleich."

Seit vier Jahren steht El Halimi schon an der Seitenlinie der Sportfreunde. Auch in der Woche vor dem Topspiel ändert El Halimi nichts an den gewohnten Abläufen: "Am Donnerstag und Freitag bereiten wir uns intensiv auf den Gegner vor. Wir haben dazu immer noch die Dinge, die wir in jeder Woche abarbeiten, weil wir uns stetig verbessern und Fortschritte machen wollen. Da ist es irrelevant, ob wir gegen ein Kellerkind oder Top-Team der Liga spielen."

Man kann daran denken, wenn wir nach 34 Spieltagen immer noch da stehen, aber gerade konzentrieren wir uns auf das Hier und Jetzt. Salah El Halimi

Vor eineinhalb Monaten erklärte der SFB-Klubchef Hans-Jürgen Schick , dass der Aufstieg noch kein Thema ist.

Obwohl Baumberg auch ein paar Spieltage später weiterhin Tabellenführer ist, habe sich daran nichts geändert, betont El Halimi: "Ich verschwende keine Gedanken daran. Ich mache meine Arbeit auf dem Platz, auf alles weitere habe ich keinen Einfluss. Man kann daran denken, wenn wir nach 34 Spieltagen immer noch da stehen, aber gerade konzentrieren wir uns auf das Hier und Jetzt."

El Halimi betont weiter: "Wir lassen uns nicht blenden, denn wir wissen wie ausgeglichen die Liga ist. Wir sind natürlich aber froh, dass wir da oben stehen und genießen das Momentum."

Aber, klar: der aktuelle Erfolg macht in der Kabine schon einen Unterschied, das weiß auch El Halimi: "Bei Fußballern ist das ja oft so: Je erfolgreicher man ist, desto besser ist die Laune. Das gibt positive Energie und das Arbeiten fällt leichter. Die Stimmung in der Mannschaft ist daher generell sehr gut." Bleibt abzuwarten, wie diese nach dem Topspiel in Hilden sein wird.