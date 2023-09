SF Baumberg: Regionalliga-Aufstieg infrastrukturell möglich? Das sagt der Klubboss

Die Sportfreunde Baumberg haben einen Hammer-Start hingelegt und liegen schon nach sechs Spieltagen sechs Punkte vor der Konkurrenz. Da liegt das Regionalliga-Thema auf der Hand.

Sechs Spiele, sechs Siege, 22 Tore geschossen und nur fünf Gegentreffer kassiert: Die Sportfreunde Baumberg sind das Nonplusultra in der Oberliga Niederrhein. Sechs Punkte beträgt schon der Vorsprung auf den ersten Verfolger, den SV Straelen.

"Das Geheimnis des Erfolges besteht aus mehreren Puzzleteilen: Wir hatten eine gute Vorbereitung, wenig Zu- und Abgänge, aktuell haben wir viel Selbstvertrauen, eine gute Harmonie und Spiele, die einfach gut für uns gelaufen sind", zählt Baumbergs Trainer Salah El Halimi auf.

Er merkt aber auch an: "Wir haben gegen die aktuell letzten vier Mannschaften der Tabelle gewonnen. Jetzt und auch im Oktober kommen die Kracher. Aber diese Spiele, gegen die vermeintlich kleineren Teams, muss man auch gewinnen. Vieles greift aktuell super ineinander. Das passt einfach alles."

Und was wäre denn nun im Fall der Fälle? Denn nach RevierSport-Informationen heißt es, dass die Baumberger gar nicht aufsteigen wollen beziehungsweise können.

Das sind doch alles ungelegte Eier. Wenn wir im März noch in dieser tabellarischen Situation sind, dann werden wir uns mit diesem Thema beschäftigen und schauen, was machbar ist und was Sinn macht. Aktuell würde ich weder Ja noch Nein sagen Hans-Jürgen Schick

El Halimi antwortet: "Aktuell spielen wir auf einer Bezirksligasport-Anlage. Unsere neue Heimat, die rund 300 Meter Luftlinie entfernt ist, wird Ende 2024, Anfang 2025 fertiggestellt sein. Dort werden wir ein Kunstrasen-Kleinfeld haben, einen großen Kunstrasenplatz und ein Stadion mit Tribüne und Naturrasen."

Ob die Baumberger nun im Fall der Fälle auch den Aufstieg infrastrukturell angehen würden, lässt El Halimi offen und verweist auf Vereinsboss Hans-Jürgen Schick. Wir haben den Unternehmer in seinem Spanien-Urlaub erreicht. "Das sind doch alles ungelegte Eier. Wenn wir im März noch in dieser tabellarischen Situation sind, dann werden wir uns mit diesem Thema beschäftigen und schauen, was machbar ist und was Sinn macht. Aktuell würde ich weder Ja noch Nein sagen. Die Mannschaft soll einfach weiter Spaß haben und erfolgreich Fußball spielen", erklärt Schick.

Am Samstag (23. September, 16 Uhr) geht es für die Baumberger in der Oberliga gegen den ETB Schwarz-Weiß Essen. El Halimi erwartet einen richtig harten Brocken. "Sie haben eine qualitativ sehr gute Mannschaft. Die Innenverteidigung mit Frederik Lach und Arman Corovic ist sehr erfahren, die Außenverteidiger sind es auch. Nach vorne hin forscht die Jugend, ist sehr spiel- und laufstark. Da hat mein Trainerkollege Damian Apfeld viel Qualität. Das wird ein sehr spannendes Oberliga-Duell", sagt El Halimi.