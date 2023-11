SG Wattenscheid 09: So läuft die Suche nach einem neuen Sportchef

Bei der SG Wattenscheid 09 könnte die Stimmung besser sein. Die 09er sind Tabellenletzter und auf der Suche nach einem neuen Sportchef.

Für die SG Wattenscheid 09 geht es am Sonntag (5. November, 14.30 Uhr) zum SV Westfalia Rhynern. Ein echtes Kellerduell.

Im Hintergrund arbeiten die Verantwortlichen an den Vereinsstrukturen. Das heißt: Nach dem Rücktritt von Christian Pozo y Tamayo ist der Posten des Vorstand Sport aktuell nicht besetzt. Die Suche nach einem Nachfolger läuft. "Aktuell werden zahlreiche Aufgaben durch Cheftrainer Engin Yavuzaslan und Vorstandsmitglied Stefan Beermann wahrgenommen. Selbstverständlich soll der Posten des Vorstand Sport wieder besetzt werden. Der Aufsichtsrat hat die Nachfolgeregelung diskutiert und wird ohne Zeitdruck Gespräche mit potentiellen Kandidaten führen, um einen geeigneten Nachfolger zu finden. Dabei wird 09 weiterhin keinen bezahlten sportlichen Leiter einstellen, sondern weiterhin auf ein ehrenamtliches Vorstandsmitglied mit entsprechender Kompetenz setzen. Sobald es Informationen gibt, werden wir diese über unsere Kanäle verkünden. Bis dahin bitten wir die Fans um etwas Geduld", heißt es von Seiten des SG-Aufsichtsrat vor dem Spiel in Rhynern.

Nach fünf Niederlagen als Wattenscheid-Trainer peilt Engin Yavuzaslan, der der absolute Wunschcoach des zurückgetretenen Pozo y Tamayo war, den ersten Sieg an. Denn bisher war ihm dieser nur im Westfalenpokal, wo die SG im Viertelfinale beim Drittligisten SC Verl gastiert, gegen den ASC 09 Dortmund gelungen.

Vor dem Spiel in Hamm-Rhynern gab sich Yavuzaslan gegenüber RevierSport kämpferisch: "Dass Westfalia Rhynern da unten drinsteht, ist für mich unerklärlich. Das kann keine fußballerischen, sondern nur mentale Gründe haben. Sie haben eine wirklich gute Mannschaft beisammen. Aber ich weiß auch, wie man sie schlagen kann. Wir haben in dieser Saison mit Vreden Rhynern aus dem Westfalenpokal gekickt. Ich will jetzt auch mit Wattenscheid gegen diesen Gegner erfolgreich sein. Dass das ein brutal schweres Spiel wird, ist natürlich klar. In unserer Situation gibt es keine einfachen Spiele."