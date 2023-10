Oberliga: Wattenscheid-Hammer! Sportvorstand tritt zurück

Die Turbulenzen bei der SG Wattenscheid 09 scheinen kein Ende zu nehmen. Nach dem Trainerwechsel folgt nun der Rücktritt des Sportchefs.

Zwölf Spiele und nur vier Punkte - trotz des Trainerwechsels von Christian Britscho zu Engin Yavuzaslan ist bei der SG Wattenscheid 09 keine Besserung in Sicht.

Jetzt zieht auch Christian Pozo y Tamayo seine Konsequenzen und legt seine Ämter bei der SG 09 mit sofortiger Wirkung nieder. Der 42-Jährige war seit 2019 als Vorstand für Sport, Medien und Kommunikation an der Lohrheidestraße tätig.

"Ein Neuanfang kann sehr viel Energie freisetzen. In der aktuellen Situation, in der wir uns befinden, braucht die Mannschaft unbedingt diesen Neuanfang. Momentan haben wir vier Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Noch ist der Abstand nicht zu groß. Daher hoffe ich, so den nötigen Impuls setzen zu können", erklärt Pozo seine Entscheidung.

Pozo y Tamayo war zwischen 2005 und 2008 zunächst als ehrenamtlicher Pressesprecher bei der SGW tätig. Später zog es ihn über verschiedene journalistische Stationen - er arbeitete auch für den RevierSport - zum VfL Bochum, wo er unter anderem als Videoanalyst der Lizenzspielerabteilung tätig war.

Im November 2019 holte Farat Toku Pozo y Tamayo nach Wattenscheid zurück. Dort formte er nach der überstandenen Insolvenz eine neue Mannschaft, die den Neuanfang in der Oberliga schaffte und kurzzeitig in die Regionalliga zurückkehrte. Der letzte Umbruch nach dem Abstieg in die Oberliga misslang jedoch, mit lediglich vier Punkten ist 09 aktuell Tabellenletzter.

Familienvater Pozo y Tamayo ließ schon in den letzten Wochen in Gesprächen mit dieser Redaktion durchblicken, dass sein Ende in Wattenscheid wohl naht. Nun vollzog er diesen Schritt. Mit Sicherheit auch sehr enttäuscht, was die sportliche Lage betrifft. Denn er war es, der alles versucht hat, inklusive des Trainerwechsels, um das Ruder herumzureißen. Das misslang. Der Trainerwechsel ist schon jetzt völlig verpufft. Wattenscheid kämpft gegen den Doppel-Abstieg in die Westfalenliga - ab sofort ohne Christian Pozo y Tamayo.