Oberliga Westfalen: Pleiten für Bövinghausen und Erkenschwick, Wattenscheid Letzter

Am 8. Spieltag der Oberliga Westfalen gab es eine überraschende Niederlage für den TuS Bövinghausen und das Trainer-Debüt in Wattenscheid ging in die Hose.

Spieltag acht der Oberliga Westfalen ist im Kasten. Am Sonntag (1. Oktober) gingen die SG Wattenscheid, den TuS Bövinghausen und die bisherige Saison-Überraschung leer aus. Tabellenführer Sportfreunde Lotte hatte im Samstagsspiel vorgelegt und den ASC Dortmund im Topspiel besiegt (2:0). Einen Tag später zeigte sich, was der Erfolg wert war. Denn Verfolger SpVgg Erkenschwick verlor zuhause gegen die Sportfreunde Siegen am Ende deutlich mit 1:4 (1:1). Für die Gäste gab es in Spiel eins nach der Trennung von Trainer Patrick Helmes direkt den Sieg. Aufsteiger Erkenschwick rutscht auf Platz zwei und hat jetzt drei Punkte Rückstand auf Lotte. In einer ähnlichen Tabellenregion würde sich der TuS Bövinghausen auch gerne wiederfinden. Die Realität sieht aber anders aus. Beim vormaligen Schlusslicht Eintracht Rheine war die Mannschaft von Christian Knappmann klarer Favorit - und musste sich doch mit 0:2 (0:1) geschlagen geben. Die Gastgeber reichten damit die Rote Laterne an die SG Wattenscheid 09 weiter. Alle Ergebnisse im Überblick: Türkspor Dortmund - Viktoria Clarholz 1:0 Türkspor Dortmund - Viktoria Clarholz 1:0 ASC 09 Dortmund - Sportfreunde Lotte 0:2 FC Brünninghausen - SC Preußen Münster II 2:4 SG Wattenscheid 09 - TSG Sprockhövel 1:4 Eintracht Rheine - TuS Bövinghausen 2:0 1. FC Gievenbeck - Westfalia Rhynern 0:0 SpVgg Vreden - SV Schermbeck 1:2 SpVgg Erkenschwick - Sportfreunde Siegen 1:4 SG Finnentrop/Bamenohl - TuS Ennepetal 4:3 Dort stand erstmals Engin Yavuzaslan als Trainer an der Seitenlinie, doch das Debüt misslang. Im Heimspiel gegen die TSG Sprockhövel gab es eine 1:4-Niederlage (1:3). Auf den ersten Rückstand durch Joshua Torres (7.) hatte Felix Casalino (9.) noch die passende Antwort, Kiyan Gilani (42., 45.) brachte die Gäste aber noch vor der Pause auf die Siegerstraße. Auswärtssiege gab es für den SC Preußen Münster II (4:2 in Brünninghausen) und den SV Schermbeck (2:1 in Vreden). Schermbeck ist mit 18 Punkten neuer Verfolger Nummer eins von Lotte. Der 1. FC Gievenbeck und Westfalia Rhynern teilten sich torlos die Punkte. Zum Abschluss des Spieltags gewann die SG Finnentrop/Bamenohl mit 4:3 (4:2) gegen den TuS Ennepetal.

