Erfolgreiches Wattenscheid-Debüt für Neu-Trainer Yavuzaslan

TuS Bövinghausen ***Fertig . mit Wozi besprochen, und freigegeben, kann raus *** Knappmann diplomatisch nach Neuer-Kritik zur Schiri-Schelte

Christian Knappmann tritt mit dem TuS Bövinghausen am Sonntag bei Schlusslicht Eintracht Rheine an. Vor dem Spiel sprachen wir mit ihm, über seine Schelte an der jungen Schiedsrichterin gegen Erkenschwick, die Tabellensituation und die Aufstiegsambitionen.