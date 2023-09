Oberliga Niederrhein: Einseitiges Essener Stadtderby, Baumberg mit Arbeitssieg

Am 6. Spieltag der kam keine Bewegung in den Tabellenkeller der Oberliga Niederrhein. Der ETB SW Essen gewann das Stadtderby gegen Adler Union Frintrop.

Der Sonntag der Oberliga Niederrhein stand ganz im Zeichen der unteren Tabellenhälfte. Der ETB Schwarz-Weiß Essen konnte sich im Stadtderby gegen Adler Union Frintrop Luft verschaffen, Schlusslicht SC St. Tönis verpasste beim Spitzenreiter SF Baumberg die Riesenüberraschung.

Im direkten Kellerduell standen sich zudem TSV Meerbusch und der Mülheimer FC gegenüber. Die Gastgeber wiesen vor allem in Halbzeit eins defensiv zu große Lücken auf, Serhat Sat nutzte diese für Mülheim gleich zweimal aus (33., 40.). Nach der Pause verkürzte Aram Abdelkarim per Foulelfmeter (58.).

Nurretin Kayaoğlus 3:1 (77.) sah wie die Entscheidung für den MFC aus, doch Mohamed Benktib (86.) machte es noch einmal spannend. Am Ende war für den TSV aber nicht mehr drin, Meerbusch bleibt auf einem Abstiegsplatz.

Bei der Partie TVD Velbert gegen Sportfreunde Hamborn ereignete sich die spielentscheidende Szene in der 59. Minute. Hamborns Nick Bennmann verursachte einen Elfmeter und sah obendrein die Rote Karte. Timo Brauer verwandelte souverän, wenig später entschied Dario Schumacher (62.) für den TVD die Partie und Robert Nnaji (82.) machte mit dem 4:1 den Deckel drauf. Zuvor hatte Justin Bock (21.) die Sportfreunde in Führung gebracht, Jan Corsten diese aber egalisiert (27.).

Die Ergebnisse im Überblick: SV Sonsbeck - Germania Ratingen 0:1 TSV Meerbusch - Mülheimer FC 2:3 Adler Union Frintrop - ETB SW Essen 1:4 TVD Velbert - Sportfreunde Hamborn 4:1 SC St. Tönis - Sportfreunde Baumberg 2:5

Adler Union Frintrop tat es den anderen Mannschaften, die einen Abstiegsplatz belegen, gleich und verlor ebenfalls. Das Stadtderby gegen den ETB SW Essen war bereits zur Halbzeit entschieden. Mohamed Cisse (12.), Samuel Addai (21.) und Niko Bosnjak (39.) hatten auf 3:0 für die Gäste gestellt. Zu Beginn der zweiten 45 Minuten verkürzte Tim Bönisch (50.) zwischenzeitlich, doch erneut Addai (74.) stellte den alten Abstand wieder her.

Zum Abschluss des 6. Spieltag war Spitzenreiter Sportfreunde Baumberg beim Schlusslicht SC St. Tönis zu Gast. Und die Heimmannschaft machte es dem Ligaprimus nicht leicht, ging sogar durch Marc Knops (11.) in Führung. Doch Baumberg scheint in dieser Saison immer eine Antwort zu haben.

In diesem Spiel kam diese wie so oft durch Robert Hömig. Der Topscorer der Liga drehte die Partie (17., 32.) noch vor der Pause. Maximilian Pohlig (57.) stellte in Halbzeit zwei auf 3:1, der SC ließ sich aber nicht so leicht abschütteln und verkürzte nochmal (84.).

Die Gastgeber warfen nochmal alles nach vorne und machten hinten auf. Tim Knetsch (84.) und wieder Hömig (88.) mit seinem achten Saisontor stellten eiskalt auf 5:2 - ein Ergebnis, das etwas zu hoch ausfällt. Den Baumbergern kann es egal sein, sie führen die Tabelle weiter mit sechs Punkten Vorsprung an.

Außerdem gewann Germania Ratingen beim SV Sonsbeck mit 1:0. Das Tor des Tages erzielte Ali Hammoud (75.).