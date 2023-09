Oberliga Niederrhein: ETB holt ersten Sieg, Baumbergs Kantersieg gegen Frintrop

Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat in der Oberliga Niederrhein den ersten Sieg feiern können. DJK Adler Union Frintrop geriet trotz eigener Führung in Baumberg unter die Räder-

Spieltag fünf in der Oberliga Niederrhein. Die Sportfreunde Baumberg marschieren weiter, es gab zwei Last-Minute-Siege und der ETB Schwarz-Weiß Essen hat endlich den ersten Sieg eingefahren. Bereits am Samstag hatte sich der KFC Uerdingen 0:0 vom TVD Velbert getrennt, der Mülheimer FC gewann zuhause gegen den SV Sonsbeck (1:0) und SV Straelen schenkte dem FC Büderich fünf Tore ein (5:1).

Die Mannschaft der Stunde kommt aber weiterhin aus Baumberg. DJK Adler Union Frintrop hat es auch nicht geschafft, den Sportfreunden die ersten Punkte abzunehmen. Zwar führte der Aufsteiger zur Halbzeit mit 1:0, in den zweiten 45 Minuten machten die Gastgeber aber kurzen Prozess und gewannen mit 7:1.

Ebenfalls einen Rückstand gedreht hat der 1. FC Kleve. Julian Bode hatte den VfB Homberg in Führung gebracht (32.), doch nur fünf Minuten später traf Fabio Forster zum Ausgleich. Es sah bereits nach einer Punkteteilung aus, doch Elidon Bilali avancierte in der 90. Minute noch zum Matchwinner - 2:1 für die Gäste. Ein ähnliches Bild in Hamborn. Auch dort lagen die Sportfreunde in Halbzeit eins mit 0:1 hinten, es dauerte bis in die Schlussviertelstunde ehe Marco De Stefano (77.) und Vedad Music (88.) die Gastgeber doch noch jubeln ließen.

Große Freude auch beim ETB Schwarz-Weiß Essen. Die Mannschaft von Trainer Damian Apfeld hat nach dem Katastrophen-Start in die Saison den ersten Dreier eingefahren. Spieler des Tages war Timur Kesim, der beim 3:1 gegen den TSV Meerbusch alle ETB-Treffer erzielte. Schwarz-Weiß verließ damit den Tabellenkeller.

Germania Ratingen konnte ebenfalls sein Heimspiel gewinnen. Gegen Union Nettetal war es eine klare Sache, ein ungefährdeter 4:0-Sieg. Das einzige Unentschieden am Sonntag gab es in Schonnebeck. Dort trennten sich die Spielvereinigung und der VfB Hilden im Topspiel mit 2:2 - wobei Schonnebeck in den letzten Minuten aus einem 0:2 ein 2:2 machte.