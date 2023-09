KFC Uerdingen: Touratzidis nach Debüt: „Wer will nicht bei Uerdingen spielen?“

Dimitrios Touratzidis feierte nach eineinhalbmonatiger Verletzungspause sein Pflichtspieldebüt für den KFC Uerdingen. Trainer Marcus John setzt auf seine Körperlichkeit.

Eigentlich wollte er gar nicht so lange auf seinen ersten Ligaeinsatz im Trikot des KFC Uerdingen warten. Doch ein Meniskusanriss zwang KFC-Neuzugang Dimitrios Touratzidis, rund acht Wochen zu pausieren und das Geschehen von außen zu betrachten. Am 5. Spieltag der Oberliga Niederrhein war es dann im Heimspiel gegen den TVD Velbert so weit.

Gegen die Dahlbecksbäumer ließ ihn KFC-Coach Marcus John von Beginn an für knapp 60 Minuten im Sturmzentrum auflaufen und sein Pflichtspieldebüt für die Uerdinger feiern. „Ich habe lange genug warten müssen für diese Minuten. Die Mannschaft braucht mich und ich brauche die Mannschaft“, freute sich der 26-jährige Grieche.

Seine verletzungsbedingte Pause hat er auch dank Unterstützung des Vereins gut überstanden. „Ich habe in dieser Zeit gut mit dem KFC zusammengearbeitet. Sie haben mir sehr gut geholfen. Sowohl mit der OP wie auch bei der Reha. Vielen Dank auch an meinen Physio Simon. Er hat mir in dieser Zeit viel geholfen“, so der Angreifer weiter.

Touratzidis war zur neuen Saison vom damaligen Mittelrhein-Oberligisten FC Wegberg-Beeck zum KFC Uerdingen gewechselt. Für die Beecker, die nun in der Regionalliga West spielen, traf er in 23 Spielen 14 Mal und legte fünf weitere Treffer vor. Ende letzter Saison entschied er sich dazu, seinen dort auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern und stattdessen fortan für den KFC auf Torejagd zu gehen.

„Wer will nicht bei Uerdingen spielen? Das ist ein anderer Verein, eine andere Atmosphäre. Ich glaube, dass jeder Spieler, wenn er die Chance bekommt für den Verein spielen zu können, nicht so einfach 'Nein' sagt“, begründete Touratzidis seinen Wechsel.

Auch wenn der KFC bei seinem Debüt gegen den TVD Velbert nicht über ein 0:0-Unentschieden hinauskam, stimmte die Leistung der Blau-Roten. „Wir haben alles gegeben, aber hatten kein Glück. Das ist manchmal so. Aber auch wenn es so ist, müssen wir weitermachen. Wenn wir positiv bleiben und hart arbeiten, kommt alles von selber“, ist sich Touratzidis sicher.

Von KFC-Coach John gab es für seinen ersten Pflichtspieleinsatz nach überstandener Verletzung und einer Woche Mannschaftstraining Lob. „Ich fand es schon gut. Er ist ein unangenehmer Spieler. Das ist das, was wir brauchen. Dieses Abgezockte und Körperbetonte. Denn selbst wenn er die Zweikämpfe nicht gewinnt, ist es das Zeichen an die anderen: Hey ich muss genauso hingehen, ich kann mich hier nicht so abkochen lassen. Er ist auf einem guten Weg und wir brauchen ihn“, erklärte John.