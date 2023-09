Oberliga Westfalen: Bövinghausen schlägt SGW klar, Münster II feiert Schützenfest

In der Oberliga Westfalen können sich TuS Bövinghausen und Preußen Münster II über Siege freuen. Die SG Wattenscheid bleibt weiter sieglos und ist vorerst Letzter.

5. Spieltag in der Oberliga Westfalen. Bereits am Freitag hatten die Sportfreunde Lotte, der ASC Dortmund und Türkspor Dortmund jeweils drei Punkte einfahren können. Am Samstag ging es mit den nächsten zwei Partien weiter.

Unter anderem war die SG Wattenscheid beim TuS Bövinghausen gefordert. Auf den angepeilten ersten Saisonsieg werden sich die Wattenscheider aber noch gedulden müssen, bei den ambitionierten Dortmundern gab es beim 0:3 die nächste Niederlage.

Die Gastgeber begannen druckvoll und zeigten eine starke erste Hälfte. Vor allem mit einem Bövinghauser hatte die SGW-Defensive an diesem Tag Probleme: Nico Thier brachte den TuS nicht nur früh in Führung (9.), sondern erzielte auch die Treffer zum 2:0-Halbzeitstand (33.) und im zweiten Durchgang zum Endergebnis (49.).

Zwar stellte Wattenscheid-Trainer Christian Britscho im zweiten Durchgang auf eine Doppelspitze um und die Gäste gaben sich auch nicht auf, doch Bövinghausen verwaltete die Führung souverän. Mit dem Sieg zieht der TuS mit der Tabellenspitze gleich, die SG Wattenscheid bleibt in der Krise und ist zumindest über Nacht Tabellenschlusslicht.

Münster-Reserve schießt Finnentrop-Bamenohl ab

Im ersten Spiel des Tages empfing zuvor der SC Preußen Münster II die SG Finnentrop-Bamenohl. Und für die Gäste hatte sich die Anfahrt aus dem Kreis Olpe nicht gelohnt.

Mit 6:0 (4:0) schossen die Münsteraner die SG ab. Spieler des Spiels war ganz klar Marcello Romano, der im Sommer vom ETB Schwarz-Weiß Essen nach Münster wechselte. Mit drei Toren (20./37./58.) und einer Vorlage ragte Romano heraus, verwandelte bei seinem zweiten Treffer einen Freistoß direkt. Die übrigen Treffer erzielten Tom Sikorski (2) und Luca Steinfeldt.

Am Sonntag stehen zum Abschluss des 5. Spieltags noch folgende Partien an:

TSG Sprockhövel - SpVgg Vreden

Westfalia Rhynern - Viktoria Clarholz (beide 15 Uhr)

Spvgg. Erkenschwick - FC Brünninghausen (15.15 Uhr)

TuS Ennepetal - Eintracht Rheine (15. 30 Uhr)