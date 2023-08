SF Baumberg an der Oberliga-Tabellenspitze: "Auf diesen Start können wir aufbauen"

Der neue Spitzenreiter der Oberliga Niederrhein heißt Sportfreunde Baumberg. Nach einem 3:1 (0:1)-Erfolg gegen den TSV Meerbusch rangieren die Schützlinge von Salah El Halimi auf dem ersten Rang.

Was für ein Spiel und was für eine Kampfleistung der Sportfreunde Baumberg nach dem Überraschungssieg vor Wochenfrist beim KFC Uerdingen.

Mit einer beeindruckenden Willensleistung im zweiten Durchgang, die in Kombination mit individuellen Patzern der Defensive des TSV Meerbusch zum Erfolg führte, eroberten die Baumberger nicht zu Unrecht den Platz an der Sonne. Sie siegten 3:1. Drei Spiele, drei Siege, Maximalausbeute. Als einziges Team in der Oberliga Niederrhein.

„Wir sind so oft in den letzten Jahren verletzungsbedingt der Musik hinterhergelaufen. Jetzt können wir mal aus dem Vollen schöpfen und stehen oben. So voll habe ich unsere Ersatzbank noch nie gesehen“, strahlte auch der langjährige Vorsitzende der Sportfreunde, Jürgen Schick, nach den 90 Minuten.

Sein Trainer blies in das gleiche Horn: „Nach der verpatzten ersten Halbzeit ist das Spiel am Ende verdient in unsere Richtung gegangen. In der Halbzeit musste ich ein paar Dinge ansprechen, so konnte es nicht weitergehen. Ich bin happy über den klasse Start“, freute sich auch Salah El Halimi. Der Trainer will sich ein paar Tage mit seiner Mannschaft die Tabelle anschauen. Und vielleicht auch aufhängen. „Ich genieße jetzt ein wenig die Gesamtsituation. Wir wissen alle, wie schnell so etwas auch wieder ins Gegenteil umspringen kann. Die Saison ist noch lang“, hielt El Halimi den Ball direkt wieder flach.

Auf Seiten des TSV Meerbusch war hingegen Ärger über die Niederlage vorhanden. „Die erste Halbzeit waren wir stärker und optisch überlegen. Warum wir dann innerhalb von vier Minuten so den Faden verlieren, kann ich nicht erklären. Das war maximal unclever von uns und geht so einfach nicht“, schüttelte Kevin Kreuzberg den Kopf.

SFB: Schwabke - Harneid, Sezer, Sitter, Nishimura - Klotz, Hömig, Sarikaya (81. Knetsch), Burovac, Topal (70. Özden) - Turay TSV: Oberhoff - Hoff, Stevens, Kempkens, Darwish (61. Benslaiman) - Numakunai, Brandenburger, Abdelkarim (76. Kortgödde), Balkah, Bajraktari (76. Gutaj) - Ayan Tore: 0:1 Ayan (33.), 1:1 Hömig (53.), 2:1 Sezer (54.), 3:1 Topal (57.) Schiedsrichter: Laurin Titze (Neuss) Zuschauer: 100

Der Trainer der Gäste blickte ganz schnell nach vorne. Denn unter der Woche steht die erste Runde des Niederrheinpokals auf dem Programm. „Wir spielen schon am Dienstag in Krefeld-Fischeln. Das ist eine undankbare Aufgabe, den Trainer Ronny Kockel kenne ich noch aus der Jugend“, will Kreuberg keine Experimente beim Bezirksligisten eingehen. „Das ist ein kleiner Kunstrasenplatz. Wir wollen uns für die Baumberg-Niederlage rehabilitieren und eine Runde weiterkommen“, setzt der TSV-Trainer klare Maßstäbe. Gespielt wird am Dienstag um 19:45 Uhr auf der BSA Kölner Straße in Krefeld-Fischeln.

Auch für die Sportfreunde Baumberg steht im Niederrheinpokal ein Auswärtsspiel auf dem Programm. Im Derby geht's zum Kreisligisten SpVgg Hilden (Mittwoch, 19:30 Uhr, Sportplatz Weidenweg, Hilden). Für den Außenseiter sicher eine ganz besondere Herausforderung gegen den frischgebackenen Oberliga-Primus aus Baumberg.