Zweiter Spieltag der Oberliga Niederrhein 2023/2024. Der VfB Hilden holt die ersten Punkte und Adler Union Frintrop bleibt ungeschlagen.

Der VfB Hilden hat am zweiten Spieltag der Oberliga-Niederrhein-Saison 2023/2024 den ersten Dreier eingefahren. Zu Hause gegen ETB Schwarz Weiß Essen gewann der Vorjahreszweite am Freitagabend mit 1:0.

Said Harouz brachte Hilden nach 34 Minuten mit 1:0 in Front – für den 26-Jährigen war es das zweite Tor im zweiten Spiel. Für die Gäste aus Essen kam es noch schlimmer: Guiliano Zimmerling musste mit dem Halbzeitpfiff mit Gelb-Rot vom Platz.

Der VfB Hilden brachte die Führung in Überzahl über die Zeit und hat nun drei Punkte auf dem Konto. ETB wartet weiterhin auf den ersten Sieg.

Union Nettetal - DJK Adler Union Frintrop 1:1 (1:1)

Eine Woche nach dem furiosen 3:2-Auftaktsieg über den VfB Hilden holte Adler Union Frintop auswärts bei Union Nettetal nach Rückstand einen Punkt.

Leon Falter brachte die Hausherren nach 27 Minuten mit 1:0 in Front. Es dauerte nur zwei Minuten, da glich der Aufsteiger aus. Dominik Stukator erzielte das 1:1 (29.) - der Endstand. Der zweite Durchgang blieb torlos.

Union Nettetal holt trotz verspielter Führung zumindest den ersten Punkt der Saison. Adler Union Frintrop grüßt zumindest eine Nacht mit vier Zählern von der Spitze der Tabelle.

Lesen Sie auch: Union Nettetal - 225-maliger Premier-League-Spieler im Training zu Gast

SV Straelen - Mülheimer FC 97 1:1 (0:0)

Der SV Straelen und der Mülheimer FC warten auch nach dem direkten Aufeinandertreffen jeweils auf den ersten Saisonsieg.

Nach einer torlosen ersten Hälfte waren es die Hausherren, die in Person vom Tom Hirsch mit 1:0 in Führung gingen (63.). Doch diese würde nicht Bestand halten. Kurz vor Schluss glich Harding Mac Stuell Beira per Foulelfmeter zum 1:1-Endstand aus.

Für den Aufsteiger war es der erste Punkt der Saison, der SV Straelen spielt im zweiten Spiel zum zweiten Mal Remis.