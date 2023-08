Union Nettetal: 225-maliger Premier-League-Spieler im Training zu Gast

Der SC Union Nettetal hat aktuell einen sehr prominenten Trainingsgast. Ein 225-maliger Premier-League-Profi mischt mit.

Granit Xhaka, aktuell Bundesligaprofi bei Bayer Leverkusen, ist in diesen Tagen beim niederrheinischen Oberligisten SC Union Nettetal zu Gast und schaut Trainer Andreas Schwan über die Schulter.

Der Grund: Der Kapitän der Schweizer Nationalmannschaft will Trainer werden und macht aktuell seinen B-Schein im Rahmen der Ausbildung des Englischen Fußballverbandes (FA). Xhaka, der die letzten sieben Jahre vor seinem Sommerwechsel 2023 zu Bayern Leverkusen für Arsenal FC in England verbrachte, kommt auf satte 225 Premier-League-Einsätze. Aber auch 108 Bundesliga-Begegnungen für Borussia Mönchengladbach.

Nun absolviert er eine Hospitation in Nettetal. Warum der SC Union? Die Antwort: Xhakas Schwager Leonard Lekay spielt beim Oberligisten.

Gegenüber dem Portal "Amafuma.de" erzählt der 30-jährige Xhaka: "Ich bin dankbar, dass mir hier die Möglichkeit gegeben wird, mit dieser Mannschaft und Andreas Schwan den praktischen Teil meiner Trainerausbildung zu absolvieren. Wir haben immer einen Zoom-Call mit Trainern, die auch ihre A-Lizenz machen und Verantwortlichen der englischen FA (Football Association, Anm. d. Red.). Darüber wird kommuniziert und die Aufgaben verteilt. In kleinen Gruppen werden dann die Aufgaben ausgeführt und praktisch aufgesetzt."

Und auch Nettetals Cheftrainer Schwan freut sich über den prominenten Praktikanten. Der 38-jährige Nettetal-Coach erklärt: "Es war von Anfang an mit Granit eine Kommunikation auf Augenhöhe. Er ist ein total bodenständiger Typ. Der Austausch mit ihm hat vom ersten Moment an stattgefunden. Wir haben uns vor zwei Wochen getroffen, um diese Hospitation zu besprechen und uns dann direkt über Inhalte ausgetauscht. Wir haben uns dann überlegt, was er als Thema auf den Platz bringen möchte und was für uns auch gewinnbringend ist. Wir sind im Trainerteam davon überzeugt, dass uns die Trainingseinheiten mit Granit uns weiterhelfen werden. Ich habe ihn beim Training auf dem Platz so erlebt, dass er Details anspricht, die er aufgrund seiner Erfahrung sieht und damit unserer jungen Mannschaft auch weiterhilft."