Victoria Clarholz: Pleite zum Ligastart - "Positives? Da muss ich lange suchen"

Der TSV Victoria Clarholz verlor gegen SC Preußen Münster II 3:0 im Auftaktspiel der Oberliga Westfalen. Zu Saisonstart gibt es noch einige Baustellen.

Der TSV Victoria Clarholz musste im Auftaktspiel der Oberliga Westfalen gegen den SC Preußen Münster II eine Niederlage hinnehmen. Christopher Hankemeiers Team kämpfte, musste sich nach verpatzter erster Hälfte jedoch mit 0:3 (0:3) geschlagen geben.

"Positives? Da muss ich lange suchen", ärgerte sich der Victoria-Trainer über die Partie gegen die Preußen-Reserve. Als einen Grund für die Pleite identifizierte Hankemeier auch, dass einige Spieler ihr Debüt feierten, die zuvor nur in unteren Ligen aufliefen.

Die nächste Herausforderung für Hankemeiers Mannschaft werden am kommenden Samstag (19. August, 17 Uhr) die Sportfreunde Lotte sein. Der Clarholzer Trainer schätzt Lotte als starken Gegner ein und begründet: "Sie haben schon extrem gute Spieler verpflichtet, namhafte Spieler aus oberen Ligen."

An diese Qualitäten wird Hankemeier die Herangehensweise seiner Mannschaft anpassen. "Taktische Züge werden verbessert und wie wir gegen den Ball arbeiten", stehen auf dem Wochenplan. Doch die Trainingswoche wird durch die kritische Personallage erschwert.

Große Verletzungsprobleme in der Abwehr

Hankemeier gibt offen Einblick. "Das ist ein besonderes Problem bei uns", erklärt er mit Besorgnis, "aktuell gibt es ein paar Langzeitverletzte aus der letzten Saison die wir noch mit uns schleppen und die immer noch nicht wieder fit sind."

Die Verletzungsmisere nimmt kein Ende. Verteidiger Phil Mika hat sich beim Training eine Schulterverletzung zugezogen, die ihn für rund vier Wochen außer Gefecht setzen wird. Der nächste Name auf der Clarholzer Verletztenliste.

Nick Flock arbeitet am Comeback

Die Verletzungsmisere hat tiefgreifende Auswirkungen auf die Abwehrreihe von Clarholz. Neben Mika fehlen Jonas Ströker (Achillessehnenverletzung), Linus Kahraman (Schambeinentzündung) und Robin Mrozek (Leistenverletzung), die in der Defensive tragende Rollen einnehmen. Trainer Hankemeier und sein Team sind in ihren Möglichkeiten stark eingeschränkt. Immerhin im Angriff gibt es gute Nachrichten: Nick Flock arbeitet aktiv an seinem Comeback nach einer Knieoperation.

Die langfristigen Ziele für die laufende Saison blieben für Hankemeier unverändert. Er bekräftigte: "Dass wir so schnell wie möglich unsere Punkte holen, um dann auch im kommenden Jahr in der Oberliga zu spielen."