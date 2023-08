Oberliga Niederrhein: KFC Uerdingen verpasst Startsieg, holt in Homberg aber zwei Rückstände auf

Zum Abschluss des ersten Spieltags der Oberliga Niederrhein musste der Ligafavorit KFC Uerdingen zum VfB Homberg. Nach 90 Minuten stand es 2:2.

Am Sonntagabend traf der VfB Homberg in der Oberliga Niederrhein auf den KFC Uerdingen. Für die Krefelder die erste Chance, ihrer Favoritenrolle gerecht zu werden.

Denn die Trainer der Oberliga waren sich einig, dass der Aufstieg nur über die Uerdinger geht. Für beide Teams ist es nach dem Abstieg aus der Regionalliga West in der Saison 21/22 die zweite Spielzeit in der Oberliga Niederrhein.

Während für den KFC im letzten Jahr vieles schief lief, soll in dieser Spielzeit alles besser werden. Doch der Start in Homberg verlief nicht ganz nach Plan, am Ende stand ein 2:2 (1:2) auf der Anzeigetafel.

Luca Kazelis brachte die Gastgeber bereits nach acht Minuten in Führung. Die konnte der KFC durch einen verwandelte Foulelfmeter von Maurice Haar ausgleichen. Gianluca Rizzo war zuvor gefoult worden.

Doch die Freude hielt nicht lange, denn Kazelis traf vor der Pause erneut, der Außenseiter führte zur Halbzeit mit 2:1. Nach dem Wechsel dauerte es bis zur 60. Minute, ehe erst Rizzo und dann Levan Kenia Möglichkeiten für den KFC hatten - aber vergaben.

In der 74. Minuten machten es die Krefelder besser. Nach einer Ecke von Kenia war es Maik Odenthal, der per Kopf zum 2:2 traf. Im Anschluss wollten beide Teams den Sieg, die beste Chance hatte der KFC.

Der aufgerückte Michael Blum flankte in den Homberger Strafraum. Der eingewechselte Pascal Weber rauschte am zweiten Pfosten heran und musste die Kugel eigentlich nur noch über die Linie drücken. Doch er schoss knapp über das gegnerische Tor. Kurz danach war das Spiel beendet.

Weiter geht es für den VfB Homberg am Sonntag (20. August, 15 Uhr) bei den SF Hamborn. Der KFC Uerdingen spielt bereits am Samstag (19. August, 18 Uhr) zuhause gegen die SF Baumberg.

So spielten sie

VfB Homberg: Gutkowski - Haub, Ben Salah, Hohmann, Walker - Nowitzki (68. Akhal), Jafari - Kazelis, Bode (75. Dimas), Jaouadi (89. Kogel) - Ota

KFC Uerdingen: Udegbe - Blum, Haar, Härtel, Schreck - Funk (75. Weber), Di Gaetano (56. Talarski) - Abel, Odenthal, Kenia - Rizzo

Tore: 1:0 Kazelis (8.), 1:1 Haar (26.), 2:1 Kazelis (44.), 2:2 Odenthal (74.)

Schiedsrichter: Davide Zeisberg