Oberliga Niederrhein: Frühe Tore, Rote Karten, Siege in Unterzahl - So lief der erste Spieltag

Am Sonntagnachmittag standen fünf Begegnungen des 1. Spieltags in der Oberliga Niederrhein auf dem Plan.

1. Spieltag in der Oberliga Niederrhein und es war direkt ordentlich was los. Frühe Tore, Rote Karten, gedrehte Partien - der Sonntagnachmittag hatte es zum Auftakt in sich. Ein Ergebnis war dabei Trumpf.

Am meisten Spektakel bot die Partie Ratingen 04/19 gegen den TVD Velbert. Die Gäste gingen direkt mit dem ersten Angriff durch Denzel Oteng Adjei in Führung (2.), ebenso schnell fiel der Ausgleich nach Wiederanpfiff (47. Phil Spillmann).

Dann wurde es doppelt bitter für Ratingen. Zunächst sah Gianluca Silberbach für ein grobes Foulspiel die Rote Karte, den daraus resultierenden Freistoß verwandelte Dario Schumacher direkt (56.). Doch die Gastgeber gaben sich nicht auf, drehten die Partie tatsächlich durch Tore von Philipp Baum (75.) und Bo Henrichs (79.) und gewannen mit 3:2.

So lautete auch das Endergebnis beim TSV Meerbusch gegen den SC Union Nettetal. Vier der fünf Treffer fielen dabei in den ersten 25 Minuten. Für die Gäste traf Aram Abdelkarim doppelt (3., 15.), die SC-Torschützen waren Kaies Alaisame (12.) und Ilyas Vöpel (24.). Den entscheidenden Treffer erzielte Vincent Boldt (41.) kurz vor dem Halbzeitpfiff.

Die entscheidende Szene zwischen dem Mülheimer FC und dem 1. FC Kleve spielte sich ebenfalls Ende der ersten Halbzeit ab. Hassan Akcakay war in der Nachspielzeit durch, Pascal Kubina foulte als letzter Mann - Notbremse, Rote Karte. Zuvor hatte Akcakay den 1. FC bereits in Führung gebracht (40.). In Halbzeit zwei erhöhten Niklas Klein-Wiele (57.) und erneut Akcakay (62.). Ahmed-Malik Uzun (83.) und Cem Sabanci (90., Elfmeter) machten es noch einmal spannend, es blieb aber beim 3:2 für die Gäste. Mülheims Paul Ikechukwu sah obendrein noch Gelb-Rot (90.+6).

In den weiteren Nachmittagsspielen gewann der FC Büderich zuhause gegen die Sportfreunde Hamborn mit 2:1. Marco De Stefano hatte die Gäste noch in Führung gebracht (5.), doch Leon Lepper (31.) und Tobias Schmidt-Kessen (33.) drehten die Partie innerhalb von zwei Minuten zu Gunsten von Büderich. Auch die Sportfreunde Baumberg gewannen ihr Heimspiel. Gegen den SV Sonsbeck stand am Ende ein 2:0.

Bereits am Freitag hatte die Spvg Schonnebeck gegen den SC St. Tönis (1:0) und Adler Union Frintrop sensationell gegen den VfB Hilden (3:2) gewonnen. Samstagabend trennten sich ETB SW Essen und der SV Straelen 1:1. Den Spieltag schließen ab 18 Uhr am Sonntag der VFB Homberg und KFC Uerdingen ab.