Testspiele: ETB siegt, KFC Uerdingen Remis, RWE U19 1:1 gegen Oberligisten

Mehrere Oberligisten testeten am Mittwoch ihre Form. TVD Velbert kam gegen die U19 von RWE nicht über ein 1:1 hinaus.

KFC Uerdingen - SV Schermbeck 1:1

Im Oberligaduell zwischen dem KFC Uerdingen (Niederrhein) und dem SV Schermbeck (Westfalen) gab es keinen Sieger. 1:1 hieß es nach 90 Minuten. Der KFC, der auf Philipp Meißner (Zerrung) und Ole Päffgen (Hexenschuss) verzichten musste, traf vor 250 Zuschauer durch Maik Odenthal zum 1:0.

Der ehemalige RWE-Stürmer Marcel Platzeck traf für den SVS zum Ausgleich. Wenige Tage vor dem Start der Oberliga Niederrhein hat der KFC Uerdingen bereits über 900 Dauerkarten abgesetzt.

ETB SW Essen - TSG Sprockhövel 3:1

Der Niederrhein-Oberligist ETB SW Essen hat den Westfalen-Oberligisten TSG Sprockhövel in einem Test mit 3:1 besiegt. Für den ETB war es der letzte Test vor dem Ligastart am 12. August (19 Uhr, Stadion Uhlenkrug) gegen den SV Straelen. Für den ETB traf RWE-Zugang Timur Kesim zum 1:0, später erhöhte er mit seinem zweiten Kopfballtreffer auf 2:0. Aleksandar Gudalovic verkürzte nach dem Wechsel für die TSG, das 3:1 für die Essener erzielte dann Brightney Igbinadolor. ETB-Trainer Damian Apfeld bilanzierte: „Die erste Halbzeit war soweit okay. Mit dem Spiel nach vorne waren wir zufrieden. Gegen den Ball haben wir aber die rechte Seite nicht so zubekommen, wie wir es vorhatten. Da waren wir ein bisschen offen. Wir hatten vier bis fünf Großchancen im ersten Durchgang, und das ist völlig okay. Wenn wir die rechte Seite stabilisiert bekommen hätten, wären wir mit der ersten Halbzeit sehr zufrieden gewesen. In der zweiten Halbzeit war es, auch durch die Wechsel bedingt, etwas vogelwild. Einige haben dort auch nicht so gegen den Ball performed, wie wir es uns vorstellen. Im Großen und Ganzen sind wir aber zufrieden. Das, was ich sehen wollte, habe ich gesehen. Es ist alles im grünen Bereich.“

RWE U19 - TVD Velbert 1:1

Achtungserfolg für die U19 von Rot-Weiss Essen. In einem Testspiel trotzte man dem ambitionierten Niederrhein-Oberligisten TVD Velbert ein 1:1 ab. RWE muss nach dem Bundesliga-Abstieg in der Niederrheinliga antreten dort soll es gleich wieder nach oben gehen.

Weitere Testpartien

Schonnebeck U19 - Adler Union Frintrop 1:5

Sportfreunde Königshardt - SpVgg Sterkrade 06/07 9:0

Rhenania Bottrop - Adler Ellinghorst 7:3