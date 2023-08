Oberliga: Meerbusch legt mit ehemaligen Profi des VfL Bochum nach

Der TSV Meerbusch hat rund zehn Tage vor dem Start in die Oberliga-Saison 2023/2024 noch einmal personell nachgelegt. Jetzt geht es ins Trainingslager.

Bislang hatte der TSV Meerbusch neun Zugänge, inklusive Eigengewächs Julius Christ, in seinem Kader 2023/2024 begrüßt.

Der bisherige Königstransfer: Nico Brandenburger. Der 28-Jährige kam vom 1. FC Kaan-Marienborn nach Meerbusch und brachte eine beachtliche Vita mit. Der defensive Mittelfeldspieler absolvierte in seiner Karriere immerhin 140 Spiele in der Regionalliga und 83 Partien in der 3. Liga.

Eine ähnlich gute Bilanz kann auch Zugang Nummer zehn vorweisen. Denn Jannik Stevens wechselt vom SV Straelen zum TSV Meerbusch. Der 31-jährige Linksverteidiger wurde in den Nachwuchsabteilungen von Borussia Mönchengladbach und des VfL Bochum ausgebildet.

Für den VfL absolvierte Stevens gar zwei Zweitliga-Einsätze - am 29. April 2012 über 15 Minuten gegen Eintracht Braunschweig (2:0) und am 6. Mai 2012 über 85 Minuten gegen FC Erzgebirge Aue (1:2). Elf Jahre später findet er sich nun in Liga fünf in Meerbusch wieder. Neben dem Zweitliga-Abenteuer erlebte Stevens auch schon 160 Regionalliga-Begegnungen.

"Jannik ist ein richtig feiner Kerl und ein guter Fußballer. Er wird die Mannschaft sowohl sportlich als auch menschlich bereichern", erklärt Christoph Peters, erster Vorsitzender des TSV Meerbusch, gegenüber RevierSport.

Nach zehn Zugängen ist die Meerbuscher Kaderplanung abgeschlossen. Peters sagt: "Wir sind komplett und freuen und auf die neue Saison. Von Donnerstag bis Montag sind wir nochmal im Trainingslager in Domburg. Dann trainieren wir dreimal auf unserer Anlage, bevor es gegen unsere Freunde aus Nettetal um die ersten Liga-Punkte in der Saison 23/24 geht."

Am Sonntag, 13. August (15 Uhr), empfängt der TSV Meerbusch den SC Union Nettetal.

Die Transfers des TSV Meerbusch in der Übersicht:

Zugänge: Jannik Stevens (SV Straelen), Nico Brandenburger (1. FC Kaan-Marienborn), Maurice Hauser (Coastal Carolina Chanticleers, CC University), Hendrik Kortgödde (FC Büderich), Mohammed Benktib, Rafu Numakunai (beide MSV Düsseldorf), Niklas Harth (TuRU Düsseldorf), Ahmetilhan Yavuz (Union Nettetal), Julius Christ (eigene U19)

Abgänge: Lukas van den Bergh, Jimmy Atila (beide FC Büderich), Dennis Dowidat (SW Düsseldorf), Arton Tolaj (Kosova Düsseldorf), Harumi Goto (TVD Velbert), Micah Cain (SSVg Velbert), Ebenezer Amoah (MSV Düsseldorf), Fabio Fahrian (Ziel unbekannt), Dominik Reinert (Karriereende)