Testspiele: BVB U19 spielt 4:5, S04-U19 siegt, Wattenscheid verliert Oberliga-Duell,

In Kürze geht es in allen Ligen wieder los. So liefen die Testspiele am Sonntag. Eine Übersicht.

TuS Essen-West 81 - RW Oberhausen II 3:5 BVB U19 - FC Nordsjaelland 5:4 Gegenüber den "Ruhrnachrichten" betonte BVB-Coach Mike Tullberg. "Es war für mich wie ein Youth-League-Spiel. Man hat gesehen, wo wir noch Arbeit vor uns haben, aber man hat auch gesehen, was wir sehr, sehr gut können. Offensiv machen wir das relativ gut, aber defensiv haben wir noch etwas Arbeit vor uns.“ Drei Treffer erzielte der erst 17-jährige Paris Brunner. Bonner SC - Sportfreunde Siegen 3:1 VfL Tönisberg - SV Hönnepel-Niedermörmter 2:3 SV Schermbeck - TVD Velbert 2:1 TuS Bövinghausen - 1. FC Kleve 3:1 Viktoria Resse - DJK Adler Union Frintrop 0:3 TSV Meerbusch - SG Wattenscheid 09 3:1 Fortuna Düssedorf - Erzgebirge Aue 1:2 Duisburger SV 1900 - SV Duissern 5:1 DJK Wattenscheid - Eving Selimiye Spor 7:2 Concordia Wiemelhausen - TuS Hiltrup 4:3 Westfalia Herne - SC Velbert 2:0 TGD Essen-West - Sportfreunde Altenessen 4:0 SuS Niederbonsfeld - TSV Ronsdorf 5:4 SV Rhenania Hamborn - Rheinland Hamborn 1:3 SV Sonsbeck - 1. FC Viersen 1:2 Schalke U19 - FC Ingolstadt U19 4:0 „Die erste Halbzeit war sowohl von der Intensität als auch vom Fußballerischen her gut. Wir haben schöne Tore erzielt“, bilanzierte Schalkes Trainer Norbert Elgert gegenüber der WAZ. "Die zweite Halbzeit war deutlich schwächer als die erste, was aber durch die vielen Wechsel erklärbar ist." VfB Homberg - FSV Duisburg 2:0 DJK Arminia Klosterhardt - ETB Schwarz-Weiß Essen 0:2 SV Scherpenberg - GSV Moers 3:1 Arminia Bielefeld - TSV Steinbach 3:1 SuS 21 Oberhausen - SV Adler Osterfeld 2:3 Germania Ratingen 04/19 - SV Altenberg 1948 12:0 RuWa Dellwig - Mülheimer SV 07 0:11 SuS Viktoria Wehofen - TV Jahn Hiesfeld 1:0 1. FC Mönchengladbach - TSV Bayer Dormagen 2:0 Sportfreunde Hamborn 07 - DJK Blau-Weiß Mintard 3:2 ASV Mettmann - VfB Speldorf 2:1 Cranger Kirmes Cup Wanne 11 - TuS Ennepetal 2:4 SpVgg Erkenschwick - SV Sodingen 5:1

