Oberliga Westfalen: Wer geht als Favorit in die Saison? Die große RevierSport-Trainer-Umfrage

Vor dem Saisonstart hat RevierSport sich auch in der Oberliga Westfalen umgehört und nachgefragt, wo die eigene Reise hingeht und wem der Sprung in die Regionalliga gelingt.

Welche Mannschaften werden oben mitspielen und was sind die Erwartungen an die eigene Saison? RevierSport hat bei allen 18 Trainern der Oberliga Westfalen nachgefragt - so haben sie geantwortet:

Fabian Lübbers (Sportfreunde Lotte): "Es sind wieder die üblichen Vereine. Ich schau da besonders auf den Dortmunder Raum, die haben sich alle gut verstärkt. Aber auch Westfalia Rhynern könnte eine gute Rolle spielen. Sie sind ja schon seit Jahren immer im oberen Drittel. Aber auch Wattenscheid als Absteiger könnte eine Wundertüte sein. Und auch die Sportfreunde Siegen haben sich nach dem Rückzug von Kaan-Marienborn gut aufgestellt."

Sebastian Tyrala (Türkspor Dortmund): "Zu den Top-Favoriten zählen in diesem Jahr ASC 09 Dortmund die Sportfreunde Lotte. Die haben wirklich ihre Hausaufgaben gemacht. Es gibt aber auch noch die Geheimfavoriten wie Wattenscheid, SV Schermbeck oder die Sportfreunde Siegen. Aber auch Bövinghausen darf man nicht vergessen. Ich bin mir aber sicher, dass keiner vorne wegmarschieren wird. Wir wären in dieser Saison mit Platz sechs bis acht zufrieden."

Christian Britscho (SG Wattenscheid 09): "Das wird eine Oberliga Westfalen-Saison, wie man sie lange nicht gesehen hat. Es gibt sechs Teams, die ich hoch einschätze und da ist noch keine Überraschungsmannschaft dabei. Bövinghausen, Rhynern, Lotte, Schermbeck, ASC und Türkspor, aber auch die Sportfreunde Siegen werden eine gute Rolle spielen. Das wird ein erbitterter Kampf. Unser allerhöchste Ziel wäre Platz sechs in Verbindung mit dem Westfalenpokal."

Marco Stiepermann (ASC 09 Dortmund): "Die Liga ist oben ziemlich breit aufgestellt. Wattenscheid, Siegen und auch bei Türkspor wird man das sehen. Und auch Bövinghausen wird wieder mitreden wollen. Aber auch die Sportfreunde Lotte haben sich gut verstärkt. Es sind sicher acht, neun Mannschaften, die um den Titel spielen. Wir selbst wollen besser abschneiden als Platz sieben."

Rafik Halim (FC Brünninghausen): "Das ist schwierig, aber ich möchte es mir einfach machen: Ich denke, direkte Absteiger wie die SG Wattenscheid haben immer eine gute Chance. Aber auch die Sportfreunde Lotte, die haben eine Wahnsinns-Rückrunde gespielt. Aber auch Türkspor Dortmund und Bövinghausen muss man auf dem Zettel haben. Für uns geht es nach dem Aufstieg erstmal nur um den Klassenerhalt."

Ajan Dzaferoski (Präsident TuS Bövingausen): "Ich sehe da schon den ASC 09 Dortmund, die Sportfreunde Siegen und die Sportfreunde Lotte vorne. Aber auch Rhynern spielt in ja in jedem Jahr oben mit. Türkspor könnte auch eine gute Rolle spielen. Es werden sieben, acht Mannschaften, die oben mitspielen. Mit Platz vier hätten wir uns verbessert."

Magnus Niemöller (Trainer SpVgg Erkenschwick): "Das sind ja viele. Lotte hat sich gut verstärkt, Rhynern ist sehr gut, ASC Dortmund ist gut. Bövinghausen und Türkspor sind, was ihre Transferaktivitäten angeht, sicherlich ganz, ganz oben zu nennen. Aus diesen Mannschaften wird mit Sicherheit eine Mannschaft heraustreten kann. Und dann gibt es noch diese Überraschungsmannschaften. Aber ich glaube, das ist ein Pool an Mannschaften, wo ich nicht ganz falsch liege. Unser Ziel sollte lauten, dass wir im gesicherten Mittelfeld landen wollen."

Engin Yavuzaslan (SpVgg Vreden): "Zu den Aufstiegsfavoriten zähle ich die Sportfreunde Lotte und den ASC Dortmund. Aber es wird brutal eng werden. Die Qualität an der Spitze ist sehr ausgeglichen - Rhynern hat sich stark verstärkt, Siegen und Schermbeck ebenfalls. Auch Türkspor ist kein typischer Aufsteiger. Unser Ziel ist es, dass sich die Jungs weiterentwickeln und attraktiven Fußball spielen - so wie wir es schon in den letzten drei Jahren mit unseren bescheidenen Mitteln geschafft haben."

Sleiman Salha (SV Schermbeck): "Für mich machen es Lotte, Rhynern, Türkspor und Bövinghausen unter sich aus. Rhynern hat für mich die besten Chancen, weil sie eingespielt sind. Die restlichen Teams haben allesamt einen großen Umbruch hinter sich. Nichtsdestotrotz ist es wahrscheinlich die teuerste und von den Einzelspielern her die qualitativ stärkste Oberliga Westfalen der letzten Jahre und es wird spannend zu sehen, wer sich da noch oben mit festsetzen kann. In erster Linie haben wir es wieder geschafft eine tolle, Charakter starke Mannschaft auf die Beine zu stellen. Dieses Jahr haben wir uns bewusst dazu entschieden, ein paar erfahrene Spieler mehr hinzuzunehmen. Aber natürlich setzen wir auch weiterhin auf junge Talente. Wir hatten eine komplizierte Saison mit einem Vorfall, der uns alle nach hinten geworfen hat (Todesfall von Bilal-Can Özkara, Anm. d. Red). Die Pause tat uns allen gut und wir versprühen eine gewisse Energie. Meine Spieler wirken auf mich sehr aufgeräumt und wenn wir das beibehalten, peilen wir ganz klar einen einstelligen Tabellenplatz an."

Christopher Hankemeier (Victoria Clarholz): "Für mich geht, was den Aufstieg betrifft, in dieser Saison kein Weg an Lotte vorbei. Dahinter wird es ausgeglichen und eng. Rhynern, Bövinghausen oder ASC Dortmund sind da für mich Kandidaten. Wir wollen von Beginn an Punkte sammeln, um möglichst wenig mit dem Abstieg zu tun zu haben und möchten unsere vielen jungen Spieler auf Oberliganiveau weiter voranbringen."

Michael Kaminski (SV Westfalia Rhynern): "Als Erstes muss ich die Sportfreunde Lotte nennen, nach den Investitionen, die sie getätigt haben. Dahinter sehe ich sechs bis acht Vereine, die gehörig an Qualität dazugewonnen haben und schon seit Jahren zur Spitzengruppe gehören - so wie der ASC Dortmund. Wir haben es auch mit finanziell geringen Mitteln in den letzten Jahren geschafft, zu den besten Teams zu gehören. Auch in diesem Jahr wollen wir wieder mit den Top-Mannschaften konkurrieren. Dafür betreiben wir den Aufwand ja. Ob uns das gelingen wird, hängt von vielen Faktoren ab. Wir wollen eine gute Konstanz über die ganze Saison zeigen."

Rainer Sobiech (Eintracht Rheine): "Die Oberliga ist meiner Meinung nach in der neuen Saison qualitativ hervorragend und ausgeglichen besetzt. Mit den Sportfreunden Lotte und dem TuS Bövinghausen gibt es zwei Topfavoriten auf den Aufstieg. Wir selber wollen von Spiel zu Spiel schauen und möglichst besser abschneiden, als in der letzten Saison (Rang 10)."

Patrick Helmes (Sportfreunde Siegen): "Lotte wird nach der sehr guten Rückrunde und den Neuzugängen versuchen, den ersten Platz für sich zu beanspruchen, was ich ihnen definitiv zutraue. Wir wollen eine sorgenfreie Saison spielen und unsere jungen Spieler bestmöglich entwickeln."

Ibrahima Mbaye (SG Finnentrop-Bamenohl): "Als Favoriten sehe ich Lotte, Wattenscheid und Türkspor Dortmund. Für uns zählt nur der Klassenerhalt. Wir wollen nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben!"

Kieran Schulze-Marmeling (Preußen Münster II): "Lotte, Bövinghausen, Türkspor und Siegen sind für mich die Favoriten auf den Aufstieg. Wir wollen schnellstmöglich im Seniorenfußball ankommen, eine möglichst ruhige Saison spielen und unsere Spieler entwickeln."

Florian Reckels (1. FC Gievenbeck): "Meine Aufstiegsfavoriten sind die Sportfreunde Lotte, Westfalia Rhynern, Türkspor Dortmund und der TuS Bövinghausen. Unser übergeordnetes Ziel ist es, die Liga zu halten. Darüber hinaus haben wir intern weitere Ziele definiert." (via Fupa)

Yakup Göksu (TSG Sprockhövel): "Als Aufstiegsfavorit sehe ich dieses Jahr Lotte und ASC Dortmund. Sie sind fußballerisch sehr stark und haben viel Erfahrung. Was unsere Ziele betrifft: Wir wollen eine ruhigere Saison spielen als zuletzt und im gesicherten Mittelfeld landen. Das Potenzial dazu haben wir allemal."

Sebastian Westerhoff (TuS Ennepetal): "Zu den Favoriten für den Aufstieg zähle ich Lotte, ASC Dortmund und Ryhnern. Sicherlich werden sich aber noch ein bis zwei Mannschaften oben einmischen, sodass es ein bis zum Ende spannender Aufstiegskampf wird. Unsere Ziele sind, uns als Mannschaft weiterzuentwickeln und eine bessere und ruhigere Saison zu spielen als die letzte. Einen genauen Tabellenplatz werden wir nicht als Ziel ausgeben."