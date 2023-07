ETB Schwarz-Weiß Essen: Große Trauer um Ehrenvorsitzenden Heinz Hofer

Trauer beim ETB Schwarz-Weiß Essen: Heinz Hofer verstarb im Alter von 85 Jahren. Er prägte den Verein über Jahrzehnte.

Der ETB Schwarz-Weiß Essen trauert um Heinz Hofer. Der Ehrenvorsitzende des Traditionsvereins verstarb am Freitagabend im Alter von 85 Jahren. Das teilte der ETB mit. "Wir Schwarz-Weißen sind unendlich traurig und verlieren mit ihm einen ganz Großen, dem wir sehr viel zu verdanken haben", heißt es in einer Mitteilung des Oberligisten.

Hofer gehörte über viele Jahrzehnte zu den prägenden Figuren des Vereins. Er spielte selbst für die Amateurmannschaft. Nachdem 1974 die eigenständige Fußballabteilung des Klubs gegründet wurde, rückte er in den Vorstand auf, dem er mit einer kurzen Unterbrechung bis zu seinem Rückzug aus gesundheitlichen Gründen im Jahr 2019 angehörte.

Mit finanziellem und persönlichem Engagement führte Hofer die Schwarz-Weißen durch einige brenzlige Situationen. Unter anderem initiierte er in der 70er Jahren eine Rettungsaktion der Fußballabteilung, die damals vor dem Aus stand.

Es sei laut Verein "sehr fraglich", ob die Essener ohne Hofer heute noch in der Oberliga spielen würden. 2004 erhielt er die Bundesverdienstmedaille für seine Leistungen für den Essener Fußball. Ende des vergangenen Jahres wurde Hofer mit der goldenen Ehrennadel für seine 65-jährige Mitgliedschaft im Verein ausgezeichnet.

Heinz Hofer verkörperte seit Jahrzehnten in einzigartiger Weise den ETB Schwarz-Weiß Essen ETB SW Essen

Hofer war seit 2007 Ehrenmitglied der Essener. 2013 wurde er zum Ehrenvorsitzenden des ETB ernannt. Zudem stand "Mr. ETB" bis 1999 selbst auf dem Rasen und spielte für die Alten Herren. Noch bis zuletzt versuchte Hofer, möglichst viele Heimspiele seines Herzensklubs im Uhlenkrug-Stadion zu verfolgen.

"Heinz Hofer verkörperte seit Jahrzehnten in einzigartiger Weise den ETB Schwarz-Weiß Essen", heißt es vom ETB. "Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner gesamten Familie und seinen Freunden. Wir wünschen ihnen ganz viel Kraft in dieser schweren Zeit und sprechen unser aufrichtiges Beileid aus. Wir werden das Andenken an Heinz Hofer stets in Ehren halten. Ruhe in Frieden, Heinz!"