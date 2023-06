VfB Hilden: Neuer Stürmer kommt von einem Meister und gibt Aufstieg als Ziel aus

Der VfB Hilden hat einen neuen Stürmer verpflichtet. Er kommt vom Meister der Mittelrheinliga und setzt sich ehrgeizige Ziele.

Nach der Vizemeisterschaft in der abgelaufenen Saison in der Oberliga Niederrhein sucht der VfB Hilden derzeit nach Verstärkungen, um ein weiteres erfolgreiches Jahr zu spielen. Zahlreiche Spieler aus dem bestehenden Kader bleiben ja im Verein.

Und nach Amin Bouzraa vom MSV Düsseldorf haben die Hildener nun die zweite externe Verpflichtung fix gemacht. Mit Kanata Todate kommt ein neuer Stürmer. Der 23 Jahre alte Japaner wechselt vom FC Hennef in den Kreis Mettmann.

Dort hatte er in der abgelaufenen Saison die Meisterschaft in der Mittelrheinliga gefeiert. Allerdings verzichteten die Hennefer auf ihr Aufstiegsrecht und ließen stattdessen dem Vize FC Wegberg-Beeck den Vortritt in der Regionalliga.

Doch in der kommenden Saison will Todate, der in 19 Partien für Hennef sieben Tore erzielte und drei weitere Treffer vorbereitete, den Sprung in die vierte Liga schaffen - und zwar mit dem VfB.

"Ich freue mich, nun ein Teil des Vereins zu sein. Mein Ziel für die kommende Saison ist der Aufstieg in die Regionalliga. Ich weiß, dass der Aufstieg schwer sein wird, aber ich weiß auch, dass man es erreichen kann, wenn alle auf das gleiche Ziel hinarbeiten. Ich werde mein Bestes geben, um direkt ein wichtiger Teil der Mannschaft zu werden", wird der Angreifer in einer Meldung des Klubs zitiert.

Ob das angesichts von Konkurrenten wie dem KFC Uerdingen oder SV Straelen gelingen kann, bleibt abzuwarten. Jedenfalls freuen sich die Hildener über den Neuzugang, der den nach Straelen abgewanderten Isaac Kang ersetzen soll.

Der Sportliche Leiter Dennis Lichtenwimmer-Conversano sagt: "Wir sind sehr glücklich, dass sich Kanata für uns entschieden hat. Mit ihm gewinnen wir einen Spieler, der offensiv auf allen Positionen spielen kann, ein gutes Auge für seine Mitspieler hat und mit seiner Technik, sowie Geschwindigkeit den Unterschied ausmachen kann."

VfB Hilden: Transfers im Überblick (Stand 22. Juni)

Zugänge: Kanata Todate (Hennef 05), Amin Bouzraa (MSV Düsseldorf), Leon Feher, Shadrak Kapi Dombe, Calvin Mockschan (alle eigene U19)

Abgänge: Manuel Schulz (SG Unterrath), David Szewczyk (TuRU Düsseldorf), Gian-Luca Bühring (Blau-Gelb Überruhr), Luca Majetic (Fortuna Düsseldorf II), Isaac Kang (SV Straelen), Gianluca de Meo (eigene zweite Mannschaft)