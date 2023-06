Türkspor Dortmund: Nächster Neuzugang - Bövinghausen-Stammspieler kommt

Türkspor Dortmund hat einen weiteren Neuzugang für die Saison 2023/24 präsentiert. Er kommt vom TuS Bövinghausen.

Auf der Suche nach Neuzugängen für die kommende Saison hat Türkspor Dortmund ein zwölftes Mal Vollzug vermeldet. Sezer Toy kommt vom Stadtnachbarn und künftigen Ligakonkurrenten TuS Bövinghausen zum Oberliga-Aufsteiger.

Der 24-Jährige ist im zentralen Mittelfeld beheimatet und bringt die Erfahrung von 71 Einsätzen und drei Toren in der fünften Liga mit. Drei Jahre verbrachte Toy bei Westfalia Rhynern, ehe er vor einem Jahr nach Bövinghausen wechselte.

Für den damaligen Aufsteiger, der den Durchmarsch in die Regionalliga West in der zweiten Saisonhälfte verspielte, stand Sezer regelmäßig auf dem Rasen. 24 Partien bestritt er in der Saison. Bei Türkspor trifft er für seinen ehemaligen Trainer Sebastian Tyrala. Er hatte Bövinghausen im letzten Winter in Richtung TSD verlassen.

Zudem gab Türkspor die Rückkehr eines verdienten Spielers bekannt. Nach einem Jahr ist Durum Aydin wieder im Verein. Er feierte früher vier Aufsteige mit dem Klub. Nun steigt er bei der zweiten Mannschaft als Spielertrainer ein und soll die Reserve mittelfristig in die Bezirksliga führen. Aktuell geht das Team in der Kreisliga B an den Start. "Mit Durmus Aydin kehrt eine Identifikationsfigur zurück", freut sich Teammanager Mesut Aksoy.

Türkspor Dortmund: Transfers im Überblick (Stand 14. Juni)

Zugänge: Sezer Toy (TuS Bövinghausen), Mehmet Kaya (SC Paderborn U19), Kerem Sengün, Ibrahim Bulut (beide ASC Dortmund), Alessandro Tomasello (RSV Meinerzhagen), Tugay Özdemir (Westfalia Wickede), Oguz Karagüzel (FSV Duisburg), Roem Baran Subasi (BSV Schüren), Tolga Olgün, Firat Cinar (beide FC Brünninghausen), Maximilian Burbaum (Blau-Weiß Huckarde), Emir Hajdari (DJK TuS Körne)

Abgänge: Adem Cabuk, Yasin Acar (beide ASK Ahlen), Hayrullah Alici (FC Brünninghausen), Ersin Kusakci, Hikmet Konar (beide SG Gahmen), Enes Yilmaz (Vogelheimer SV), Armen Maksutoski (ASC Dortmund), Kimaz Hamza (Westfalia Herne), Duran Turan, Constantin Scholl (beide Ziel unbekannt)