FC Kray: Nächster Kracher! 237-maliger Regionalligaspieler kommt

Der FC Kray hat den nächsten hochkarätigen Neuzugang vorgestellt. Es kommt ein erfahrener Regionalligaspieler zum zukünftigen Landesligisten.

Oberliga-Niederrhein-Absteiger FC Kray hat nach den Zugängen wie Raphael Koczor (Rot-Weiss Essen) und Pascal Itter (SC Paderborn) den nächsten Hochkaräter an Land gezogen.

Matthias Tietz wechselt vom ETB Schwarz-Weiß Essen an die Buderusstraße und unterschrieb beim FC Kray einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2025.

"Unser neuer Kader bekommt einen sehr gestandenen Spieler fürs Mittelfeld-Zentrum, der bereits reichlich Erfahrung in höheren Ligen gesammelt hat. Matthias wird unserem Spiel Ruhe und Struktur geben. Wir freuen uns auf einen echten Sechser, der topfit und voller Power ist", sagt Christoph Klöpper, Vorstandsvorsitzender des FC Kray, über den 237-fachen Regionalligaspieler.

Der 33-Jährige wird hauptberuflich bei Klöppers Firma Trixitt, dem neuen Hauptsponsor des FC Kray, arbeiten und freut sich auf seine Zeit in der KrayArena. Titz: "Wir sind seit einigen Monaten in Kontakt und haben uns in vielen Details ausgetauscht. Ich bin sehr überzeugt von dem neuen Krayer Weg und glaube, dass ich perfekt in die neue Mannschaft passen werde. Das Umfeld, die Ausrichtung des Vereins, die Spielidee der Verantwortlichen – ich habe total Bock auf die neue Saison!"

Titz kann in seiner Vita neben den 237 Spielen in der Regionalliga auch auf 99 Spiele in der Oberliga sowie 42 Begegnungen in der U19-Bundesliga verweisen. Der beim MSV Duisburg ausgebildete Deutsch-Pole spielte in den Senioren für Vereine wie SC Wiedenbrück, Sportfreunde Lotte, SV Wilhelmshaven, BSV Rehden, SG Wattenscheid 09, Differdingen 03 (Luxemburg), Rot Weiss Ahlen, FSV Duisburg und ETB SW Essen.

Titz ist nach Raphael Koczor (Rot-Weiss Essen), Justus Jaegers (SuS Stadtlohn), Pascal Itter (Rot Weiss Ahlen), Marco Gotzeina (ETB Schwarz-Weiß Essen) und Wilfried Sarr (Spielvereinigung Schonnebeck) der sechste Zugang für die kommende Saison.