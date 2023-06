Sportfreunde Lotte: Nächster Neuzugang kommt vom VfL Osnabrück

Die Sportfreunde Lotte haben den nächsten Neuzugang bekannt gegeben. Der rechte Außenspieler kommt vom Neu-Zweitligisten VfL Osnabrück.

Die Sportfreunde Lotte schreiten in ihren Planungen für die neue Saison schnell voran und haben ihren nächsten Neuzugang präsentiert. Vom VfL Osnabrück wechselt der 19-jährige Max Ritter in die Oberliga Westfalen. Anfang des Jahres war Ritter bereits zu einem Probetraining bei den Sportfreunden und konnte Eindruck hinterlassen.

Nach dem Ende seiner Zeit bei der U19 der Osnabrücker startet der bei Hannover 96 ausgebildete Ritter seine Karriere im Seniorenbereich also in der Oberliga. Er ist bereits der zwölfte externe Neuzugang für die ambitionierten Lotter.

Ritter soll ab der kommenden Spielzeit die rechte Seite bei den Sportfreunden beackern. In seiner Mitteilung lobt der Verein, "für sein junges Alter ist er robust und zweikampfstark". Er kann auf rechts sowohl in der Verteidigung als auch in der Offensive eingesetzt werden.

In der Saison 2021/22 kam er in der A-Junioren Bundesliga Nord/Nordost 14 Mal für Osnabrück zum Einsatz, davon stand er 13 Spiele in der Startelf. In der abgelaufenen Saison traf er in der U19 Regionalliga in seinen elf Spielen acht Mal.

Die bisherigen Transfers der Sportfreunde Lotte

Neuzugänge: Max Ritter (VfL Osnabrück U19) Janik Steringer (FC Gütersloh), Gianluca Marzullo (Rot Weiss Ahlen), Yassin Ibrahim (SV Rödinghausen), Samy Benmbarek (FC Gütersloh), Fabian Kerellaj, Georges Baya (beide Eintracht Rheine), Johannes Sabah (VfB Homberg), Tolga Özdemir (SV Schermbeck), Max-Niklas Milde (VfL Osnabrück U19), Philipp Schmidt (TuS Bersenbrück), Christopher Rasper (SC Verl U19).

Abgänge: Güven Kaplan (Türkgücü Gütersloh), Max Kremer (Karriereende, jetzt Co-Trainer), Güven Kaplan (Türkgücü Gütersloh) sowie Leon Gino Schmidt, Nils da Costa Pereira, Jaroslaw Lindner, Masataka Nakashima, Dario Bezerra-Ehret, Fares Hadj, Konstantinos Keissoglou, Julian Frommann, Sebastiano Giaouplar, Nao Oriyama und Angelos Kerasidis (alle Ziel unbekannt).