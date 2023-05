TVD Velbert: Zwei weitere Neuzugänge - einer kommt vom Regionalliga-Aufsteiger

Der TVD Velbert plant intensiv die kommende Saison. Zwei weitere Neuverpflichtung sind fix. Einer kommt von einem Oberliga-Absteiger, der andere vom Meister.

Beim TVD Velbert sind die beiden nächsten Transfers für die kommende Saison perfekt. Eunseok Ko (19) und Athanasios Xiros (23) werden ab dem Sommer im Niederbergischen Land auflaufen.

Beide wechseln von bisherigen Konkurrenten aus der Oberliga Niederrhein zu den Dalbecksbäumern, werden mit dem TVD in der anstehende Runde aber nicht auf ihre Ex-Klubs treffen. Denn der FC Kray, wo Ko bislang spielte, ist abgestiegen. Und die SSVg Velbert - von hier kommt Xiros - geht nach der Meisterschaft in der kommenden Saison in der Regionalliga West an den Start.

Ko ist in der Defensive flexibel einsetzbar. Nach seiner Zeit im Nachwuchs von Fortuna Düsseldorf absolvierte er in Kray sein erstes Seniorenjahr - und zwar als Stammspieler. 25 Partien bestritt der Südkoreaner in der Liga. Er sei in diversen Spielbeobachtungen aufgefallen, heißt es von Velbert. "Wir freuen uns nach tollen persönlichen Gesprächen, mit ihm einen weiteren Linksfuß in unseren Reihen zu haben."

Mit Xiros hat der TVD derweil einen "Velberter Jungen" unter Vertrag genommen. Der 23 Jahre alte Deutschgrieche spielte schon für mehrere Vereine im Stadtgebiet, in den vergangenen zwei Jahren für die SSVg.

TVD Velbert: Neun Neuzugänge stehen fest

Der offensive Mittelfeldspieler kam vor allem in der zweiten Mannschaft in der Bezirksliga zum Einsatz, gehörte phasenweise aber auch zum Aufgebot des Oberliga-Teams. In der Meistersaison kam Xiros zu sieben Kurzeinsätzen. Seine Quote kann sich sehen lassen: Zwei Tore erzielte er in nur 72 Spielminuten. Der TVD verspricht sich "tolle Dribblings und Tempo" von dem Neuzugang.

Mit Xiros und Ko stehen inzwischen neun Verstärkungen fest. Auch Kohei Nakano (TuRU Düsseldorf), Luka Bosnjak (TuS Bövinghausen), Justin Sarpong (Concordia Wiemelhausen), Serkan Güzel (BW Mintard), Harumi Goto (TSV Meerbusch), Mick Cedric Matthes (RWO U19), Simon Struck (Westfalia Herne) kommen im Sommer nach Velbert.

Indes werden Dennis Wegner, Jacob Jawad ( beideFC Büderich), Jonas Haub (VfB Homberg), Joelle Tomczak (TuS Bövinghausen) und Fabio di Gaetano (KFC Uerdingen) nicht mehr für das Team von Trainer Jens Grembowietz auflaufen.