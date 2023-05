Oberliga Niederrhein: Offiziell! Der 1. FC Monheim steigt in die Landesliga ab

Nach der 0:1-Heimniederlage in der Oberliga Niederrhein gegen den VfB Homberg ist der 1. FC Monheim nun offiziell abgestiegen. Die Trauer und Enttäuschung war nicht zu übersehen.

Nach sechs aufeinanderfolgenden Oberligaspielzeiten muss der 1. FC Monheim nun runter in die Landesliga. Der FCM verlor am 39. Spieltag der Oberliga Niederrhein zuhause gegen den VfB Homberg mit 0:1. Den entscheidenden Treffer erzielte Andres Gerardo Gomez Dimas per Elfmeter in der 66. Minute.

Obwohl die Monheimer im Spiel zeigten, wie sehr sie den Abstieg verhindern wollen, reichte es am Ende nicht, um sich die Chance auf den Klassenerhalt zu bewahren. Besonders die schwache zweite Hälfte, in der die Mannschaft kaum Gefahr ausstrahlen konnten, wurde dem FCM zum Verhängnis.

Die Reaktionen der Beteiligten auf den Abstieg hätten nicht deutlicher sein können. Während der VfB Homberg mit seinen Fans den Klassenerhalt feierte und Lieder anstimmte, lagen die Spieler des FCM entweder auf dem Boden oder vergruben auf der Bank ihre Gesichter im Trikot.

Auch Trainer Dennis Ruess stand stumm da. Es herrschte traurige Stille auf Seiten der Monheimer. Ein Anblick, der jeden Fußballfan emotional trifft.

Der FCM belegt nach dem 39. Spieltag den 17. Platz der Tabelle und steht somit auf dem zweiten Abstiegsplatz. Mit 42 Punkten und damit neun Punkten Abstand auf den ersten sicheren Nichtabstiegsplatz ist der Abstieg nicht mehr zu verhindern. Auch der MSV Düsseldorf muss nach dem 0:0 gegen den SC St. Tönis runter in die Landesliga. Er steht vier Punkte hinter dem VfB Homberg.

Im Gespräch mit RS in der vergangenen Woche führte Ruess unter anderem die vielen Unentschieden als einen Grund für die Tabellensituation der Monheimer auf. Der FCM verzeichnete insgesamt 12 Remis. "Wenn du die Hälfte davon für dich entscheidest, stehst du am Ende mit sechs Punkten mehr da", sagte Ruess.

Diese sechs Punkte hätten den FCM zwar auch nicht vor dem Abstieg gerettet, dennoch sind so viel Unentschieden im Abstiegskampf mit Sicherheit nicht förderlich. Für die Monheimer geht damit ein anstrengender und nervenzerreißender Abstiegskampf vorbei. Jetzt heißt es für den FCM sich neu zu sortieren und in der kommenden Landesligasaison wieder anzugreifen.