ETB SW Essen: Wie Futkeu - Auch dieser Spieler wechselt zu einer U23-Profi-Reservemannschaft

Der ETB Schwarz-Weiß Essen verliert nach Noel Futkeu einen weiteren hoch veranlagten Offensivspieler an einer Profi-Reservemannschaft.

Schon im vergangenen Sommer verließ Marcello Romano den ETB Schwarz-Weiß Essen, um sich in der Regionalliga West beim SV Straelen zu probieren.

Nach viel Verletzungspech in der Vorbereitung wurde der 22-Jährige auf das Abstellgleis an der Römerstraße gestellt. Der ETB streckte seinem Ex-Spieler die Hand heraus und nahm Romano wieder unter Vertrag. Der Offensivspieler zahlte das Vertrauen mit guten Leistungen in dieser Saison zurück: 27 Spiele, 18 Tore, zehn Vorlagen, so lautet Romanos Bilanz in der Serie 2022/2023 im ETB-Trikot.

Doch nach der laufenden Spielzeit werden sich die Wege von Romano und den Schwarz-Weißen wieder trennen. Wie RevierSport erfuhr, lehnte der ehemalige Nachwuchsspieler des MSV Duisburg ein verbessertes Angebot des ETB ab und schließt sich ab dem 1. Juli 2023 der U23-Oberliga-Mannschaft des zukünftigen Drittligisten SC Preußen Münster an. Hier soll er die Rolle des zu Fortuna Düsseldorf II abgewanderten Deniz-Fabian Bindemann einnehmen. Somit verliert der ETB nach Noel Futkeu, der zu Eintracht Frankfurt II wechselt (RS berichtete), den nächsten Hochveranlagten an eine U23-Mannschaft.

Für die Unterschrift in Münster hatte Romano nach RS-Informationen auch ein unterschriftsreifes Angebot des zukünftigen Regionalliga-West-Klubs FC Gütersloh abgelehnt. Auch ein Wechsel in die Regionalliga Bayern zu FV Illertissen soll im Raum gestanden haben. Das gilt auch für den VfB Hilden und den KFC Uerdingen, den Romano gerne in seinen Kadern gesehen hätte. Doch am Ende entschied sich der gebürtige Bochumer für das Vertragsangebot des SC Preußen Münster. In den nächsten Tagen soll Romano offiziell an der Hammer Straße vorgestellt werden.

Romano ist nach Bubakarry Fadika (zurück in seine Heimat USA), Marc Andre Gotzeina (FC Kray), Noel Futkeu (Eintracht Frankfurt II), Bilal Akhal (VfB Homberg) und Nico Haiduk (Rot-Weiss Essen, war ausgeliehen) der sechste Spieler der die Mannschaft von Trainer Damian Apfeld am Saisonende verlässt.

Der ETB-Kader 2023/2024 im Überblick:

Tor: Alexander Golz, Ryan Valentine (VfB Hilden U19)

Abwehr: Almedin Gusic (FC Kray), Florian Usein (TuS Bövinghausen), Arman Corovic, Labinot Kryeziu, Bünyamin Sahin, Marvin Matten, Frederik Lach

Mittelfeld: Niko Bosnjak (TuS Bövinghausen), Sekvan Rascho (SpVgg Steele), Dominik Reichardt, Kamil Poznanski, Fatih Özbayrak, Samuel Addai (VfB Homberg), Prince Kimbakidila, Collin Weihmann (eigene U19)

Angriff: Brightney Igbinadolor (SV Sodingen), Mohamed Cisse, Emmanuel Williams