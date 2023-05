Zukunft geklärt! Für diesen Verein hat sich ETB-Juwel Futkeu entschieden

Die Zukunft von ETB-Stürmer Noel Futkeu ist geklärt. Der Top-Torjäger der Oberliga Niederrhein wechselt in die zweite Mannschaft eines Bundesligisten.

Nach wochenlangem Tauziehen ist die Zukunft von Noel Futkeu entschieden. Der Youngster vom ETB Schwarz-Weiß Essen, der die Torjägerliste der Oberliga Niederrhein mit 30 Toren aus 30 Spielen anführt, wird ab dem Sommer für die zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt auflaufen. Das gab der Bundesligist an diesem Montag bekannt. Der 20 Jahre alte Angreifer hat einen Dreijahres-Vertrag bei den Hessen unterschrieben.

"Mit Noel Futkeu konnten wir einen der herausragenden Oberliga-Angreifer für uns gewinnen, der von zahlreichen Klubs umworben wurde. Schlussendlich hat er sich aber für die Eintracht und den von uns aufgezeigten Weg entschieden", freut sich Alexander Richter, Chef des Frankfurter Nachwuchsleistungszentrums (NLZ).

In der Tat standen die Vereine Schlange bei Futkeu. Der gebürtige Essener wurde im Laufe der Saison mit Borussia Mönchengladbach II und einer Rückkehr zu seinem Jugendverein Rot-Weiss Essen in Verbindung gebracht, diese Spuren kühlten im Laufe der Zeit ab.

Beim niederländischen Erstligisten FC Twente durfte sich Futkeu als Probespieler zeigen, bis vor kurzem schien Zweitligist 1. FC Magdeburg in der Pole Position um die Dienste des begabten Offensivmanns zu liegen. Doch dann grätschte Frankfurt dazwischen - und machte das Rennen. Bei der SGE wird Futkeu in der Reserve zum Einsatz kommen, die vor dem Aufstieg in die Regionalliga Südwest steht.

Noel Futkeu: Karriere in Zahlen Rot-Weiss Essen: 7 Spiele, 1 Tor 1. FC Köln II: 17 Spiele, 1 Tor ETB: 32 Spiele, 31 Tore

"Mit 20 Jahren bringt er großes Potenzial mit, in unserer U21 bekommt er die perfekte Plattform, um sich in den kommenden Jahren bestmöglich weiterzuentwickeln. Gleichzeitig wird er der Mannschaft mit seinen fußballerischen Fähigkeiten weiterhelfen", betont NLZ-Chef Richter, zuvor lange Jahre beim VfL Bochum in der gleichen Funktion tätig. "Wir sind uns sicher, dass Noel für uns nicht nur sportlich, sondern durch seine aufgeweckte, positive und selbstbewusste Art auch menschlich eine absolute Bereicherung sein wird."