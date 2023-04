ETB: Keine RWE-Rückkehr, kein Auslandswechsel - Futkeu vor Unterschrift in der 2. Bundesliga

Der Wechsel von Noel Futkeu zum 1. Juli 2023 zieht sich wie ein Kaugummi. Dass der ETB-Torjäger geht, ist seit Wochen klar. Doch wohin? Das war bis dato die große Frage.

30 Spiele, 29 Tore! Diese starke Bilanz hat Noel Futkeu vorzuweisen. Dass der Stürmer des ETB Schwarz-Weiß Essen ein gefragter Mann auf dem Markt ist, davon berichtet RevierSport schon seit Wochen.

Und nun scheint auch endlich Klarheit zu herrschen, wohin Futkeus Weg ab dem 1. Juli 2023 führen wird. Denn nach diversen Anfragen unter anderem von Vereinen wie dem Wuppertaler SV, Fortuna Düsseldorf II, FC Schalke 04 II oder der SSVg Velbert hat sich ein finaler Interessenten-Kreis herauskristallisiert.

Der 20-Jährige stellte sich bei Twente Enschede in einem Testspiel gegen den VfL Bochum - RevierSport berichtete - und auch später im Probetraining des niederländischen Erstligisten vor. Doch zu einem Wechsel ins Nachbarland wird es nicht kommen. Twente plant in der Offensive anders und sagte Futkeu ab.

Aktuell sind nach RS-Informationen noch drei Vereine im Rennen. Dazu gehören aber Borussia Mönchengladbach II und Rot-Weiss Essen nicht mehr. Noch in dieser Woche könnte eine endgültige Entscheidung fallen.

Im Januar 2020 sagte Ex-RWE-Trainer Christian Titz über Noel Futkeu im RevierSport: "Er bringt auch diese Unbekümmertheit eines jungen Spielers mit, die von Vorteil ist. Ich hoffe, dass er diese noch lange beibehält. Wir werden jetzt mit der Familie und der Schule sprechen, in wie weit er es schafft mit uns zu trainieren. Priorität hat die Schule. Wir müssen von Woche zu Woche sehen, wie es sich realisieren lässt. Es wird ein Wechselspiel zwischen U19 und erster Mannschaft sein."

Die Tendenz: Futkeu wird in die 2. Bundesliga zum 1. FC Magdeburg wechseln und hier nach Informationen dieser Redaktion einen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2026 plus Option auf eine weitere Spielzeit unterschreiben. In der Hauptstadt von Sachsen-Anhalt würde er nicht nur auf seine ehemaligen RWE-Mitspieler Amara Condé und Daniel Heber, sondern auch auf Christian Titz treffen. Dieser hatte Futkeu einst bei RWE als U19-Akteur mit ins Spanien-Trainingslager im Januar 2020 mitgenommen. RevierSport war ebenfalls vor Ort und konnte sich schon damals von den großen Qualitäten des Offensivspielers überzeugen.

Sollte Futkeu nicht auf Anhieb beim FCM in der 2. Liga funktionieren, so hätte er immer wieder die Gelegenheit auf Oberliga-Spielpraxis. Denn die zweite Mannschaft der Magdeburger befindet sich nämlich auf dem besten Weg in die 5. Spielklasse aufzusteigen.

Eine Futkeu-Rückkehr an die Hafenstraße ist somit kein Thema mehr. Denn nach RS-Informationen gab es zwischen RWE, in Person von Ex-Sportchef Jörn Nowak, Futkeu und dessen Berater Andreas Winkler einzig im Januar 2023 ein Sondierungsgespräch. Danach beobachtete RWE Futkeu noch in den Spielen gegen Ratingen und FSV Duisburg. Dabei blieb es auch.