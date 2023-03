ETB-Juwel Futkeu: Mittags Testspiel für Erstligist, abends 90 Minuten in der Oberliga

Noel Futkeu vom ETB Schwarz-Weiß Essen ist begehrt. Am Mittwoch stand er gar in zwei Partien auf dem Rasen - als Gastspieler in einem Test und für seinen Stammklub in der Oberliga.

Noel Futkeu ist in dieser Saison DIE Personalie in der Oberliga Niederrhein. Der 20 Jahre alte Stürmer des ETB Schwarz-Weiß Essen hat sich mit seinen 28 Treffern in 28 Einsätzen auf das Radar zahlreicher Vereine geschossen. Dass mehrere Regionalligisten um Futkeu buhlen, hatte RS bereits berichtet. Und selbst bei einem Erstligisten steht der gebürtige Essener im Fokus. Der FC Twente, Tabellenfünfter der niederländischen Eredivisie, sieht offenbar großes Potenzial in Futkeu - und hat den Angreifer zu einem Testspiel eingeladen. Beim Geheimtest zwischen dem Klub aus Enschede und dem VfL Bochum am Mittwoch (1:0) gehörte Futkeu als Gastspieler zur Startelf der Holländer. In der Halbzeit wurde er ausgewechselt.

Kurios: Als Futkeus Stammklub ETB am Mittwochabend zum Oberliga-Spiel beim TVD Velbert antrat, stand Futkeu erneut auf dem Rasen. Trotz seines nachmittäglichen Ausflugs ins Nachbarland spielte er 90 Minuten für die Essener. "Der Junge ist 20 Jahre alt und spielt bei uns in der Oberliga", erklärte Trainer Damian Apfeld zum Doppel-Einsatz Futkeus. "Wenn er die Möglichkeit bekommt, sich für eine Halbzeit beim Tabellenfünften der niederländischen Liga zu beweisen, ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, ihm das zu ermöglichen." Seinen Lauf mit neun Toren aus den vorigen fünf Partien konnte er in Velbert nicht ausbauen. Futkeu blieb torlos, der ETB verlor mit 0:1 und musste die erste Niederlage nach vier Siegen in Serie einstecken. "Der TVD hat ein hervorragendes Spiel gemacht, in dieser Form stellen sie jeden Gegner der Liga vor große Probleme", sagte Apfeld. "Ein blöder Fehler führt dann zum Gegentor. Die Niederlage ist aber überhaupt kein Beinbruch für uns." Denn schon vor der Partie war Spitzenreiter SSVg Velbert mit zehn Punkten Vorsprung außer Reichweite. Da die SSVg ihr Spiel mit 3:1 gegen den SC St. Tönis gewann, ist der Rückstand von Schwarz-Weiß auf 13 Zähler angewachsen. Während der ETB also auch kommende Saison in der Oberliga an den Start gehen wird, ist ein persönlicher Aufstieg von Futkeu so gut wie sicher. Offen ist nur noch, bei welchem Verein und in welcher Liga es für den Youngster weitergeht - womöglich ja beim FC Twente in der Eredivisie. Auf Nachfrage wollte sich der Europapokal-Anwärter nicht zur Leistung Futkeus und seinen Plänen mit dem Noch-Essener äußern.

