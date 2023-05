Torschützenkönig der Vorsaison kehrt in die Oberliga Westfalen zurück

Der Torschützenkönig der vergangenen Saison spielt ab dem Sommer wieder in der Oberliga Westfalen. Er kehrt zu Westfalia Rhynern zurück.

In der vergangenen Spielzeit gehörte Westfalia Rhynern zu den offensivstärksten Teams der Oberliga Westfalen. Das hat sich in diesem Jahr gewandelt - und der Grund dafür ist leicht zu finden.

Mit Hakan Sezer und Eduard Probst hatte der SV in der Vorsaison zwei der torgefährlichsten Stürmer in seinen Reihen. Vor der laufenden Runde wechselten sie in höhere Ligen und konnten nicht adäquat ersetzt werden.

Doch nun diese Nachricht: Wie Rhynern am Donnerstagnachmittag bekanntgab, kehrt Sezer im Sommer zurück zur Westfalia. "Schön, dass du wieder da bist!", schreibt der Verein in einem Facebook-Beitrag und zitiert den 29-jährigen Stürmer: "Ich freue mich riesig wieder zurück zu sein, um mit der Westfalia im nächsten Jahr voll angreifen zu können."

Sezer kommt vom Regionalligisten Rot Weiss Ahlen. Dort sammelte er in dieser Saison 21 Einsätze und traf dreimal. Nur zwölfmal gehörte er zur Startelf des Fast-Absteigers. Ganz anders sah Sezers Quote im Vorjahr in Rhynern aus: Da hatte er 30 Tore in nur 27 Oberliga-Einsätzen erzielt - kein Stürmer war ligaweit erfolgreicher.

Für Sezer steht nun schon die zweite Rückkehr nach Hamm an. 2019 hatte er den Verein ebenfalls in Richtung der Regionalliga verlassen, damals zum SV Lippstadt. Nur ein halbes Jahr darauf heuerte er wieder bei der Westfalia an.

Westfalia Rhynern: Talent vom SC Verl kommt

Kurz zuvor hatte de Oberligist zudem die Verpflichtung eines Talent verkündet. Can Yilmaz kommt aus der zweiten Mannschaft des SC Verl, die in der Westfalenliga spielt. Der 20-Jährige sei ein "technisch versierter Spieler, der in der Offensive als Zehner und Achter auflaufen kann", freute sich der Sportliche Leiter Andreas Kersting über den Transfer.

Insgesamt stehen bei Rhynern jetzt vier Neuzugänge fest. Neben Sezer und Yilmaz sind das Julius Woitaschek (Hammer SpVg) und Patrice Yoann Heisinger (Delbrücker SC). Den Verein verlassen werden nach aktuellem Stand Davin Wöstmann (Victoria Clarholz), Finn Schubert, Merlin Zweimann (beide SC Neheim) und Pascal Müller (SG Bockum-Hövel).